Актор візьме участь у двох концертах під назвою "Музика турецьких серіалів" і також проведе фан-зустрічі з російськими прихильниками. Інформацією про своє місцеположення Бурак поділився в інстаграм сторіз.

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Бурак Озчивіт приїхав до Москви

Там його привітав хор із піснею "Смуглянка" та подарунками у вигляді хліба і солі. Крім того, зірку попросили випити чарку горілки. Зазначено, що квитки на концерти з участю турецького актора вже розпродані, а їхня ціна сягала 50 тисяч рублів, що еквівалентно 20,7 тисячі гривень.

Актор роздає російським прихильникам автографи й зовсім не переймається тим, що зовсім поряд точиться жорстока, війна, яку ведуть росіяни.

Бурак Озчивіт давав інтерв'ю Осадчій

У 2014 році Озчивіт дав інтерв'ю Катерині Осадчій, де він розповідав про свої візити до Києва та свою любов до української столиці. Зокрема, актор промовив кілька слів українською мовою. Під час розмови Осадча запитала його, чи слідкує він за новинами з України та попросила передати слова підтримки українським глядачам.

Мир надзвичайно важливий. Ми повинні ділитися хорошим. Бути братами, бути одне з одним. Дасть Бог, скоро ми отримаємо хороші новини з України... Зараз мені цікаво відвідати Україну. Як буде нагода, це одне з перших місць, куди б я хотів зʼїздити,

– сказав тоді актор.

Та, схоже, так і не намагався знайти такої нагоди, тому вирушив до країни-агресора.