Про це актор сказав російським ЗМІ. Ще нещодавно Озчивіт приїжджав до Росії, де його зустрічали традиційно – з хлібом, сіллю і чаркою, що дуже обурило українських прихильників.
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Бурак Озчивіт мріє про кар'єру в Росії
Навіть після початку великої війни турецький актор відвідує країну-агресора. Нещодавно з'ясувалось, що Бурак їздив у Сочі. Після цієї подорожі Озчивіт заявив, що йому подобається енергетика окупантів. Ба більше, він виявив бажання працювати у Росії та зніматись у їхніх проєктах.
Актори з Туреччини готові грати в російських серіалах. Якщо ми створимо спільний проєкт, я впевнений, ми матимемо успіх і зніматимемо дуже багато фільмів у майбутньому. Я хотів би приїжджати в Росію частіше, мені подобається їхня енергетика, я знаю, що росіяни люблять роботи, в яких мені вдалося знятися,
– заявив Бурак в інтерв'ю для росЗМІ.
Це не вперше, коли турецький актор висловлює свою прихильність до країни окупанта. Українські фанати Озчивіта засмучені з цього приводу. Оскільки ще декілька років тому Бурак давав інтерв'ю українській телеведучі, Катерині Осадчій, у якому згадував про мир, любов до України та, що мріє приїхати у гості. Тільки, схоже, знаменитий артист переплутав маршрут.
Бурак Озчивіт – турецький актор: що відомо
Бурак Озчівіт – 40-річний актор і фотомодель з Туреччини. Він здобув популярність завдяки своїм ролям у фільмах та серіалах, серед яких
- "Величне століття",
- "Корольок – пташка співоча",
- "Чорна любов",
- "Заснування: Осман".
Чоловік є одруженим і виховує двох синів разом з акторкою Фехріє Евджен, з якою вони разом знялися у стрічці "Корольок – пташка співоча". Там актори познайомились і з того часу більше не розлучались.