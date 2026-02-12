"Буреломный перевал" с нереальной Марго Робби: все, что стоит знать о самой ожидаемой экранизации

12 февраля 2026 года состоялась премьера киноинтерпретации культового романа Эмили Бронте "Бурный перевал" от режиссера и сценаристки Эмеральд Феннелл. Зрители в Украине уже могут увидеть смелое современное прочтение одной из самых известных историй любви в мировой литературе.

Ранее мы рассказывали, что известно об экранизации "Бурного перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. А теперь в материале 24 Казалу узнаете подробности сюжета, актерского состава и почему зрители так ждут премьеру.

Почему "Буремный перевал" стал самой ожидаемой премьерой 2026 года?

Есть сразу несколько причин, почему стоит посмотреть фильм "Буремный перевал", который стал одним из самых ожидаемых зимой 2026 года. Во-первых, это экранизация одноименного романа легендарной Эмили Бронте 1847 года. Во-вторых, нереальный актерский состав, который привлекает внимание многих зрителей.

Еще до премьеры лента получила разные мнения от кинокритиков, в частности издание Reddit пишет, что на Rotten Tomatoes адаптация имеет примерно от 68% до 71% положительных отзывов.

В центре сюжета – любовные драмы и история страстной любви. Если вы сторонник именно таких жанров, этот фильм точно вам понравится. Сама книга, которая стала первоисточником, – настоящий феномен. Это единственный роман Эмили Бронте, который она опубликовала при жизни, правда, под мужским псевдонимом Эллис Белл.

"Мятежный перевал": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм уже вызвал немало обсуждений. Недавно в Киеве состоялся допремьерный показ, который посетили известные деятели культуры, блогеры и актеры.

Среди них – актеры Александр и Мария Рудинские, Ольга Атанасова, Арина Бочарова и Эдуард Поляков, модельер Лилия Пустовит, художница Маша Рева, хореограф Алексей Базела, певец Виталий Островский и певица Кристина Соловий.



Александр и Мария Рудинские на премьере "Бурного перевала" / Фото Антон Забельский

Также присоединились участницы последнего сезона шоу "Холостяк" Ирина Кулешина, Надин Головчук, Яна Андриенко, Оксана Шанюк и Настя Половинкина. Кроме того – победительница "Супер топ-модели по-украински" Таня Брык и модель Анна Неплях.



Настя Половинкина и Виталий Островский на премьере фильма / Фото Антон Забельский

Для создания особой атмосферы в пространстве кинотеатра была обустроена стильная тематическая фотозона,, которая воспроизводила интерьер комнаты с камином в имении Трашкрос-Грейндж, куда переезжает жить Кэти Эрншо. Кроме того, специально для премьеры флористы Leila Flowers создали несколько экземпляров свадебного букета главной героини, с которыми гости имели возможность сфотографироваться.

Посетили показ и актеры дубляжа, которые озвучили Кэти Эрншо и Гитклифа, – Екатерина Брайковская и Евгений Лесничий.

Каждый из них уже составил собственное впечатление о ленте. А уже 12 февраля состоялась официальная премьера, поэтому и вы можете посмотреть "Буремный перевал" в кинотеатре своего города.

О чем сюжет фильма "Буреломный перевал"?

Лента, главные роли в которой исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди, переносит на большой экран страсть, одержимость и драму, что уже более двух веков не оставляют равнодушными читателей и зрителей во всем мире.

В центре сюжета – роковые отношения Кэти Эрншо и Гитклифа, любовь которых превращается в разрушительную силу, меняющую судьбы всех вокруг.

Главные роли в фильме сыграли Марго Робби, Джейкоб Элорди, Хонг Чау, Шазад Латиф, Элисон Оливер и другие.