Вечеринка в честь дня рождения Луизы Форд устроила настоящий хаос в спокойном районе Котсуолд. От фейерверка даже удрали животные. Известно также, что руководство гостиницы, которую арендовал актер накануне, предупредило местных жителей о вечеринке в честь Дня рождения,

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Мистер Бин испугал соседей фейерверком на праздник любимой

Один из очевидцев написал на странице в фейсбуке, что они "честно думали, что база подверглась нападению россиян". Также 35-летняя Шарлин поделилась, что это звучало довольно противно, и она сразу подумала: "О Боже, русские здесь". По ее словам, это было очень громко.

На самом деле сначала это звучало так, словно взрывались бомбы, но потом мы прислушались, что это фейерверки, и это внезапно приобрело другой смысл.

– сказала женщина журналистам DailyMail.

Другой местный житель описал звуки фейерверка в 22 часов вечера как "якобы группа тяжелых бомбардировщиков сбрасывала боеприпасы". А водитель такси, который в тот вечер в семейном кругу, сказал, что звуки от салюта напомнили ему боевые действия: "Было похоже, что нас бомбят россияне. Наши собаки с ума сошли, бегали по дому и вертелись".

Жители отметили, что были на собрании и слышали о том, что планируется праздник, но в тот момент, когда они услышали фейерверк, не могли сразу прийти в себя, ведь было очень громко. Они радуются, что их малыши не проснулись, но отмечают, что от звуков затрясся дом.



Отель, в котором звучали фейерверки / Фото DailyMail

Что известно об Аткинсоне Роуэне

Английский актер, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен и популярен в мире благодаря главной роли в комедийном телесериале "Мистер Бин". В Украине известен также благодаря роли Эдмунда Блэкеддера в сериале "Черная гадюка".

Ровен Аткинсон раньше общался с британской актрисой Лесли Эш. Позже, в 1980-х годах, он встретил Сунетру Шастри, на которой он женился и воспитывал двоих детей. В феврале 2014 года он подал на развод. А уже в 2015 году его сердце завоевала наполовину младше его 32-летняя актриса Луиза Форд. Она вместе сыграла в одной пьесе. Сегодня ей 40, а актеру 67 лет.