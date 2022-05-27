Вечірка з нагоди дня народження Луїзи Форд влаштувала справжній хаос у спокійному районі Котсуолд. Від феєрверка навіть повтікали тварини. Відомо також, що керівництво готелю, яке напередодні орендував актор, попередило місцевих жителів про вечірку на честь Дня народження,

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Містер Бін налякав сусідів феєрверком на свято коханої

Один з очевидців написав на сторінці у фейсбуці, що вони "чесно думали, що база зазнала нападу росіян". Також 35-річна Шарлін поділилася, що це звучало досить огидно, і вона одразу подумала: "О Боже, росіяни тут". За її словами, це було надзвичайно голосно.

Насправді спочатку це звучало так, ніби вибухали бомби, але потім ми прислухалися, що це феєрверки, і це раптово набуло іншого сенсу,

– сказала жінка журналістам DailyMail.

Інший місцевий житель описав звуки феєрверка о 22 годині вечора як "нібито група важких бомбардувальників скидала боєприпаси". А водій таксі, який у той вечір у сімейному колі, сказав, що звуки від салюту нагадали йому бойові дії: "Було схоже, що нас бомблять росіяни. Наші собаки божеволіли, бігали по дому і крутилися".

Жителі зазначили, що були на зборах і чули про те, що планується свято, але у той момент, коли вони почули феєрверк, не могли одразу прийти до тями, адже було дуже голосно. Вони радіють, що їхні малі діти не прокинулися, але зазначають, що від звуків аж затрясся будинок.



Готель, в якому лунали феєрверки / Фото DailyMail

Що відомо про Аткінсона Роуена

Англійський актор, комік, сценарист і продюсер. Найбільш відомий і популярний у світі завдяки головній ролі в комедійному телесеріалі "Містер Бін". В Україні відомий також завдяки ролі Едмунда Блекеддера в серіалі "Чорна гадюка".

Ровен Аткінсон раніше мав стосунки з британською актрисою Леслі Еш. Пізніше, у 1980-х роках він зустрів Сунетру Шастрі, з якою він одружився і виховував двох дітей. У лютому 2014 року він подав на розлучення. А вже у 2015 році його серце завоювала наполовину молодша від нього 32-річна акторка Луїза Форд. Вона разом зіграли в одній п’єсі. Сьогодні їй 40, а акторові 67 років.