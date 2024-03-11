Читайте в материале, что известно о фильме, который стал триумфатором этого года. Читайте о сюжете и смотрите трейлер самой громкой кинопремьеры прошлого года, которая поразила всех.

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"Оппенгеймер" – фильм, который собрал больше всего наград на Оскар-2024

Лента, которая наделала больше всего шума в мире кино в прошлом году. "Оппенгеймер" отметили в наибольшем количестве номинаций на церемонии Оскара-2024. Вот, в каких номинациях фильм стал лучшим:

Лучший фильм – "Оппенгеймер"

– "Оппенгеймер" Лучший актер – Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

– Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер" Лучший режиссер – Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Лучшая музыка (оригинальная партитура) – "Оппенгеймер"

– "Оппенгеймер" Лучший монтаж фильма – "Оппенгеймер"

– "Оппенгеймер" Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер" – фильм-триумфатор: о чем лента

Культовая лента, которая стала популярной по всему миру рассказывает о создании атомной бомбы, которое повлекло ужасные последствия.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Созданный Кристофером Ноланом биографический фильм с Киллианом Мерфи в роли главного героя, рассказывает историю Роберта Оппенгеймера, выдающегося американского физика-теоретика, признанного "отцом атомной бомбы".