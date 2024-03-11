Читайте в матеріалі, що відомо про фільм, який став тріумфатором цього року. Читайте про сюжет та дивіться трейлер найгучнішої кінопрем'єри минулого року, яка вразила всіх.

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"Оппенгеймер" – фільм, який зібрав найбільше нагород на Оскар-2024

Стрічка, яка наробила чи не найбільше шуму у світі кіно минулого року. "Оппенгеймер" відзначили у найбільшій кількості номінацій на церемонії Оскара-2024. Ось, у яких номінаціях фільм став найкращим:

Найкращий фільм – "Оппенгеймер"

– "Оппенгеймер" Найкращий актор – Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

– Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер" Найкращий режисер – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкраща музика (оригінальна партитура) – "Оппенгеймер"

– "Оппенгеймер" Найкращий монтаж фільму – "Оппенгеймер"

– "Оппенгеймер" Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер" – фільм-тріумфатор: про що стрічка

Культова стрічка, яка стала популярною по всьому світу розповідає про створення атомної бомби, яке спричинило жахливі наслідки.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Створений Крістофером Ноланом біографічний фільм з Кілліаном Мерфі у ролі головного героя, розповідає історію Роберта Оппенгеймера, видатного американського фізика-теоретика, визнаного "батьком атомної бомби".