Фильмы с Чаком Норрисом, который умер в 86 лет

Сегодня, 29 марта, мир кино всколыхнула ужасная новость – Чак Норрис – известный голливудский актер, умер. Только вчера сообщали, что звезду госпитализировали на Гавайях, однако утром его сердце перестало биться.

За свою жизнь Норрис снялся во многих культовых фильмах, которые останутся как наследие о нем. Более того, 10 дней назад актер отпраздновал свое 86-летие. 24 Канал напомнит о некоторых известных лентах с легендой, чтобы почтить его память.

Фильмы с Чаком Норрисом

"Одинокий волк МакКуэйд", 1983

Рейтинг IMDb: 6,3

Техасский рейнджер МакКуэйд – настоящий одиночка, который привык действовать и жить по собственным правилам. Но однажды ему приходится столкнуться с опасным преступником, который вдобавок еще является мастером боевых искусств. Противостояние превращается в личную войну, когда враг затрагивает семью рейнджера.

"Отряд "Дельта"", 1986

Рейтинг IMDb: 5,7

Элитное военное подразделение отправляется на миссию спасения после того, как террористы захватили самолет. Главный герой, которого воплотил Чак Норрис, возглавляет операцию, чтобы освободить заложников и уничтожить врагов.

"Пропавшие без вести", 1984

Рейтинг IMDb: 5,5

Полковник Брэддок возвращается во Вьетнам, чтобы найти американских солдат, которых считали пропавшими без вести. Он ведет опасную миссию в тылу врага, чтобы спасти пленных и установить справедливость.

"Око за око", 1981

Рейтинг IMDb: 5,6

Полицейский из Чикаго начинает собственное расследование после жестокого убийства напарника. Он игнорирует правила и идет по пути мести, чтобы найти виновных и наказать их за содеянное.

"Кодекс молчания", 1985

Рейтинг IMDb: 6,1

Честный полицейский Эдди Кьюсак оказывается между двумя огнями – коррумпированными коллегами и мафией. Мужчина отказывается молчать и вступает в борьбу за справедливость, рискуя собственной жизнью.

