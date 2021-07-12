Что нам покажут в сериале

В сериале буду изображать события 1850-х годов. Капитан Чарльз Бун после смерти жены уезжает с тремя детьми в поместье в городок Причер Корнерс, штат Мэн.

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И все не так просто, главному герою придется столкнуться с ужасными тайнами семьи и начать борьбу с тьмой, которая уже несколько поколений делает жизнь Бунов невыносимой.

Кто сыграл главные роли в сериале

Эдриен Броуди (Оскар за главную роль в фильме "Пианист") сыграл Чарльза Буна;

Эмили Хэмпшир, которая известна по главной роли в комедии "Мальчик в девочке" перевоплотится в Ребекку Морган.

Известно, что сценарий сериала адаптировал сам Стивен Кинг.