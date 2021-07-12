Що нам покажуть в серіалі

В серіалі зображатиму події 1850-х років. Капітан Чарльз Бун після смерті дружини їде з трьома дітьми в маєток до містечка Прічер Корнерс, штат Мен.

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Та все не так просто, головному герою доведеться зіткнутися з жахливими таємницями родини й почати боротьбу з темрявою, яка вже декілька поколінь робить життя Бунів нестерпним.

Хто зіграв головні ролі у серіалі

Едрієн Броуді (Оскар за головну роль у фільмі "Піаніст") зіграв Чарльза Буна;

Емілі Гемпшир, яка відома за головною роллю у комедії "Хлопчик у дівчинці" перевтілиться у Ребеку Морган.

Відомо, що сценарій серіалу адаптував сам Стівен Кінг.