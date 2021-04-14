Компания Netflix готовится к премьере фильма "Чедвик Боузман: Портрет художника" (Chadwick Boseman: Portrait of an Artist). В документальном проекте покажут уникальные кадры с актером, отрывки из его интервью и воспоминания коллег из Голливуда.

Сейчас в Netflix презентовали первый трейлер к фильму "Чедвик Боузман: Портрет художника". Видео началось со слов самого актера, что тронуло сеть.

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Я – Чедвик Боузман, и я художник. Люди называют меня актером. Но я бы не стал себя называть актером. Я бы лучше представил себя как художника,

– обратился Чедвик Боузман.

В этой цитате звезды Marvel представители Netflix рассекретили, почему документальная лента выйдет на стриминговий платформе как "Чедвик Боузман: Портрет художника". Кроме этого, в трейлере презентовали дату премьеры фильма – 17 апреля 2021 года. По данным People, ролик будет доступен для просмотра в течение 30 дней.

"Чедвик Боузман: Портрет художника": смотрите трейлер

Кроме самого Чедвика, в фильме снялась его коллега по картине "Ма Рейни: Мать блюза" Виола Дэвис. Актриса вспомнит, как было работать с Чедвиком Боузманом в его последнем проекте

Мы знали, что должны работать, когда он присутствовал на съемочной площадке. Он смотрел на нашу работу, был сосредоточен на процессе. Это все Чед,

– вспомнила Виола Дэвис.

Своими воспоминаниями о Чедвике Боузмане также поделятся :

звезда "Черной пантеры" Данай Гурира

актер Дензел Вашингтон, который был кумиром для Чедвика Боузмана

режиссер Спайк Ли

инструктор по актерскому мастерству Филисия Рашад, которая была знакома с Чедвиком еще со времен его обучения в Говардском университете и др.

Что известно о смерти Чедвика Боузман

Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года. Тогда ему было всего 43 года, а внезапная смерть шокировала весь мир.

Оказалось, что актер на протяжении 4 лет боролся с раком толстой кишки. Свой диагноз, по совету матери, Чедвик Боузман держал в секрете. С 2016 года американец инкогнито проходил лечение и параллельно снимался в фильмах. Везде его сопровождала жена Симон Ледвард.

Последний фильм, где снимался актер – "Ма Рейни: Мать блюза". Сторонники критиковали Чедвика за чрезмерную худобу в этой ленте, не подозревая, что тот болен раком. Во время съемок в этой картине актер расплакался. Как рассказал Джордж С. Вульф , произошло это после того, как Чедвик Боузман сыграл фрагмент, где его герой обращался к Богу. После смерти талантливого американца авторы фильма по-другому восприняли этот момент съемок.