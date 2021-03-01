В ночь на 1 марта в Голливуде состоялась торжественная церемония вручения Золотого глобуса. Особым моментом премии стало посмертное награждение Чедвика Боузман наградой за его последний фильм. Премию получила вдова актера.

Известно, что Чедвик Бойзман стал лауреатом Золотого глобуса в номинации "Лучшая драматическая мужская роль". Награду актер посмертно получил за фильм "Ма Рейни: Мать блюза". Чедвику Боузману удалось одержать победу, обогнав таких гениальных коллег как Энтони Хопкинса и Гэри Олдмен.

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На виртуальную церемонию пришла вдова знаменитого актера Симон Ледвард, которая не сдерживала слез при получении награды.

"Он поблагодарил бы Бога, своих родителей... Мы должны посвящать время, чтобы чествовать тех, кого мы любим. Спасибо Золотому глобусу за возможность сделать это", – отметила Симон Ледвард.

Также певица добавила, что Чедвик Боузман непременно бы поблагодарил всех и каждого, кто работал над фильмом "Ма Рейни: Мать блюза".

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Почему умер Чедвик Боузман

Актер Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года. До последнего дня мужчина не разглашал, что борется с раком толстой кишки, а потому его смерть шокировала весь мир. Диагноз Чедвик Боузман знал еще с 2016 года, поэтому съемки в десятках лент актер совмещал с лечением.

Последним фильмом, в котором появился Чедвик, была драма "Ма Рейни: Мать блюза". В течение всего процесса создания ленты Симона Ледвард находилась на съемочной площадке и поддерживала мужа. Как рассказал Джордж С. Вульф, после одного из диалогов Чедвик Боузман заплакал. Тогда съемочная группа думала, что это текст растрогал актера, однако через несколько месяцев именно это его обращение к Богу в фильме все коллеги восприняли по-другому.

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