В ніч на 1 березня у Голлівуді відбулась урочиста церемонія вручення Золотого глобуса. Особливим моментом премії стало посмертне нагородження Чедвіка Боузмана відзнакою за його останній фільм. Премію отримала вдова актора.

Відомо, що Чедвік Бойзман став лауреатом Золотого глобуса у номінації "Найкраща драматична чоловіча роль". Відзнаку актор посмертно отримав за фільм "Ма Рейні: Мати блюзу". Чедвіку Боузману вдалось вибороти перемогу, обігнавши таких геніальних колег як Ентоні Гопкінса та Гері Олдмена.

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На віртуальну церемонію завітала вдова знаменитого актора Сімон Ледвард, яка не стримувала сліз під час отримання нагороди.

"Він подякував би Богові, своїм батькам… Ми повинні присвячувати час, щоб вшановувати тих, кого ми любимо. Дякую Золоому глобусу за можливість зробити це", – зазначила Сімон Ледвард.

Також співачка додала, що Чедвік Боузман неодмінно б подякував всім і кожному, хто працював над фільмом "Ма Рейні: Мати блюзу".

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Чому помер Чедвік Боузман

Актор Чедвік Боузман помер 28 серпня 2020 року. До останнього дня чоловік не розголошував, що бореться з раком товстої кишки, а тому його смерть шокувала весь світ. Діагноз Чедвік Боузман знав ще з 2016 року, відтак зйомки у десятках стрічок актор поєднував з лікуванням.

Останнім фільмом, в якому з'явився Чедвік, була драма "Ма Рейні: Мати блюзу". Упродовж всього процесу створення стрічки Сімона Ледвард перебувала на знімальному майданчику та підтримувала чоловіка. Як розповів Джордж С. Вульф, після одного з діалогів Чедвік Боузман заплакав. Тоді знімальна група думала, що це текст розчулив актора, однак за кілька місяців саме це його звернення до Бога у фільмі всі колеги сприйняли по-іншому.

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Чедвіка Боузмала висунули на всі престижні премії. Після Золотого глобуса актор має всі шанси потрапити у список номінантів та лауреатів Оскара.