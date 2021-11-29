Два года назад Чедвик Боузман скончался от рака. Актер был известен по многим кассовым фильмам, однако наибольшую популярность ему принесла лента Marvel "Черная пантера". О ней и других фильмах мы расскажем вам дальше.

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Кинокарьера Чедвика Боузмана

Его карьера началась в 2000-х. Поначалу он играл только в сериалах. В 2008 году Чедвик Боузман перебрался в Лос-Анджелес. Его первые серьезные роли были в популярном сериале "Линкольн Хайтс" и полнометражном фильме "Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса". Далее последовал триллер "Пулевое ранение".

Первую главную роль Чедвик Боузман получил в 2013 году в фильме "42". Актер сыграл известного бейсболиста Джеки Робинсона. В 2014 году актер появился в главных ролях в спортивной драме "День драфта" и фильме-биографии "Путь наверх" об известном чернокожем соуле-исполнителе Джеймсе Брауне.

В 2016 году Боузмана утвердили на роль первого темнокожего супергероя Черная пантера из блокбастера Marvel "Первый мститель: Противостояние". Уже через два года он сыграл главную роль в фильме "Черная пантера". Эта роль принесла ему мировое признание и многочисленные премии: две премии MTV Movie & TV Awards, награды Гильдии киноактеров и премии NAACP Image Awards.

Самые известные фильмы Чедвика Боузмана

Черная пантера, 2018 год

Роль – Т'Чалла / Черная Пантера

"Черная пантера": смотрите трейлер онлайн

42, 2013 год

Роль – Джекки Робинсон

42: смотрите трейлер онлайн

Маршал, 2017 год

Роль – Продюссер

"Маршал": смотрите трейлер онлайн

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21 мост, 2019 рік

Роль – Андре Девис, Продюссер

"21 мост": смотрите трейлер онлайн

Джеймс Браун: Путь наверх, 2014 год

Роль – Джеймс Браун

"Джеймс Браун: Путь наверх": смотрите трейлер онлайн

Первый мститель: Противостояние, 2016 год

Роль – Т'Чалла / Чорная Пантера

"Первый мститель: Противостояние" смотрите трейлер онлайн

Мстители: Война бесконечности, 2018 год

Роль – Т'Чалла / Чорная Пантера

"Мстители: Война бесконечности": смотрите трейлер онлайн