Два года назад Чедвик Боузман скончался от рака. Актер был известен по многим кассовым фильмам, однако наибольшую популярность ему принесла лента Marvel "Черная пантера". О ней и других фильмах мы расскажем вам дальше.
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Кинокарьера Чедвика Боузмана
Его карьера началась в 2000-х. Поначалу он играл только в сериалах. В 2008 году Чедвик Боузман перебрался в Лос-Анджелес. Его первые серьезные роли были в популярном сериале "Линкольн Хайтс" и полнометражном фильме "Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса". Далее последовал триллер "Пулевое ранение".
Первую главную роль Чедвик Боузман получил в 2013 году в фильме "42". Актер сыграл известного бейсболиста Джеки Робинсона. В 2014 году актер появился в главных ролях в спортивной драме "День драфта" и фильме-биографии "Путь наверх" об известном чернокожем соуле-исполнителе Джеймсе Брауне.
В 2016 году Боузмана утвердили на роль первого темнокожего супергероя Черная пантера из блокбастера Marvel "Первый мститель: Противостояние". Уже через два года он сыграл главную роль в фильме "Черная пантера". Эта роль принесла ему мировое признание и многочисленные премии: две премии MTV Movie & TV Awards, награды Гильдии киноактеров и премии NAACP Image Awards.
Самые известные фильмы Чедвика Боузмана
Черная пантера, 2018 год
"Черная пантера": смотрите трейлер онлайн
42, 2013 год
42: смотрите трейлер онлайн
Маршал, 2017 год
"Маршал": смотрите трейлер онлайн
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21 мост, 2019 рік
"21 мост": смотрите трейлер онлайн
Джеймс Браун: Путь наверх, 2014 год
"Джеймс Браун: Путь наверх": смотрите трейлер онлайн
Первый мститель: Противостояние, 2016 год
"Первый мститель: Противостояние" смотрите трейлер онлайн
Мстители: Война бесконечности, 2018 год
"Мстители: Война бесконечности": смотрите трейлер онлайн