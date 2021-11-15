Недавно Disney+ показала свежий трейлер римейка "Один дома". Что получится у Disney, Marvel, Pixar в 2021 – 2023 годах – читайте в материале.
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Оби-Ван Кеноби / Obi-Wan Kenobi
Юэн Макгрегор и режиссер Дебора Чоу поделились эксклюзивным взглядом на сериал с закадровыми сценами и концепт-артом Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера. Сериал выйдет на Disney Plus в 2022 году.
Люди Икс '97: / X-Men ‘97:
Новый анимационный сериал от Marvel Studios исследует истории из культовой хронологии 1990-х оригинального сериала "Люди Икс".
X-Men ‘97: / Фото из твиттера Disney
Лунный рыцарь / Moon Knight
"Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком в главной роли покажет историю героя, страдающего диссоциативным расстройством идентичности. Многие идентичности, которые живут внутри него, оказываются вовлеченными в смертельную войну богов на фоне современного и Древнего Египта. Сериал выйдет на Disney+ в 2022 году.
Женщина-Халк / She-Hulk
В этом первом образе Татьяна Маслани сыграет Дженнифер Уолтерс, известную как She-Hulk, юристку, которая специализируется на юридических делах, ориентированных на сверхчеловека. Марк Руффало и Тим Рот вернутся в роли Халка и Емиля Блонски в сериале, который выйдет в 2022 году.
Мисс Марвел / Ms. Marvel
В первом взгляде на Ms. Marvel – Иман Веллани сыграет Камалу Хан – 16-летнюю пакистанскую американку, которая является художником, игроком и огромным поклонником Капитана Марвела. Камала всегда пыталась найти свое место в мире, пока не получила суперсилу, как герои, за которыми она наблюдала.
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Агата: Дом Харкнесса / Agatha: House of Harkness
Кэтрин Хан возвращается в роли Агаты Харкнесс из "Вандавижн" в ее собственном сериале, а Джек Шефер возвращается как главный сценарист.
Человек-паук / Spider-Man: Freshman Year
Этот новый анимационный сериал рассказывает о Питере Паркере на пути к тому, чтобы стать Человеком-пауком в MCU, со стилем, который отмечает ранние корни персонажа в комиксах.
Эхо / Echo
"Соколиный глаз" представит Алакуа Кокса в роли персонажа Майи Лопес, а также Эхо, глухой индейской героини, которая получит собственную серию на Disney Plus.
Зомби Marvel / Marvel Zombies
Новый анимационный сериал от Marvel Studios переосмысливает вселенную Marvel с новыми героями, которые борются с зомби.
Железное сердце / Ironheart
В сериале "Железное Сердце" Доминик Торн сыграет роль Рири Уильямса, гениального изобретателя, создающего самый современный бронежилет со времен Железного человека.
Тайное вторжение / Secret Invasion
Ник Фьюри, Сэмюэл Лерой Джексон и Бен Мендельсон объединяются в этой серии комиксов о фракции Скруллов, меняющих форму, которые годами проникают на Землю.
Я есть Грут / I Am Groot
Серия оригинальных короткометражных фильмов рассказывает о ранних днях детства малыша Грута и его проблемах в космосе.
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Что если…?, 2 сезон / What If…?
Наблюдатель возвращается, чтобы познакомиться с новыми героями и исследовать новые странные миры в мультивселенной.
Willow
Уорвик Дэвис, звезда оригинального фильма Willow, представляет актеров Руби Крус, Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Тони Револори и Демпси Брик для сиквела, который выйдет на Disney Plus в 2022 году.
Под шлемом: наследие Бобы Фетта / Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett
Этот выпуск посвящен происхождению и наследию Боба Фетта, который в декабре получает собственную серию "Книга Бобы Фетта".
Тиана / Tiana
Стелла Мэги станет режиссером и сценаристом нового длинного музыкального сериала "Тиана", который выйдет на Disney Plus в 2023 году. В сериале Тиана отправляется в новое грандиозное приключение в роли новоиспеченной принцессы Мельдонии.
Зверополис+ / Zootopia+
"Зверополис+" выйдет на Disney Plus в 2022 году.
Тачки на дороге / Cars on the Road
В этом мультсериале, который будет транслироваться в 2022 году, Мэтр и Молния Маккуин из "Тачек" отправляются в путешествие.
Cars on the Road / Фото из твиттера Disney
Фокус покус 2 / Hocus Pocus 2
Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими возвращаются в роли сестер Сандерсон в фильме "Фокус покус 2", продолжении классического фильма о Хэллоуине, премьера которого состоится осенью 2022 года на Disney Plus.
Ледниковый период: Приключения Бака Уайльда / The Ice Age Adventures of Buck Wild
Саймон Пегг вернулся в роли Бака в абсолютно новом фильме "Приключения Ледникового периода Бака Уайльда", премьера которого состоится 28 января 2022 года на Disney Plus.
Бэймакс / Baymax
Новый мультик посвящен одноименному персонажу из мультфильма "Супер шестерка". Релиз – летом 2022 года.
Хроники Спайдервика / The Spiderwick Chronicles
Disney Plus анонсировал новую адаптацию сериала "Хроники Спайдервика", современной истории о совершеннолетии в сочетании с фантастическими приключениями. Сериал, основанный на книгах-бестселлерах, рассказывает о семье Грейс – братья-близнецы Джаред и Саймон, их сестра Мэллори и мать Хелен переезжают в свой полуразрушенный дом предков и начинают разгадывать тайну о своем прапрадеде, который однажды открыл тайный и сказочный мир, существующий параллельно их миру.
Буратино / Pinocchio
Премьера "Буратино" на Disney Plus состоится осенью 2022 года.
The Beatles: Вернись / The Beatles: Get Back
Смотрите ниже новый клип из будущих документальных сериалов Питера Джексона The Beatles: Get Back, в котором легендарная группа исполняет I've Got a Feelin». Релиз на Disney Plus-25 ноября 2021 года.
Чип и Дейл: Спасатели / Chip ‘n Dale: Rescue Rangers
Джон Малейни и Энди Сэмберг озвучивают Чипа и Дейла в этом гибридном фильме, который выйдет в Disney Plus весной 2022 года.
Limitless With Chris Hemsworth
Крис Хемсворт открывает весь потенциал человеческого тела в этой серии из шести частей от National Geographic, которая будет транслироваться в 2022 году.
Добро пожаловать на Землю / Welcome to Earth
Уилл Смит исследует величайшие чудеса Земли в этой оригинальной серии из шести частей от National Geographic, которая будет транслироваться 8 декабря 2021 года.
Золушка / Sneakerella
Действие этого фильма происходит в Нью-Йоркской субкультуре сникерхедов, и этот фильм рассказывает о гендерном повороте в сказке "Золушка". Премьера состоится на Disney Plus 18 февраля 2022 года.
Гордая семья: громче и гордее / The Proud Family: Louder and Proude
Новое шоу, основанное на сериале Disney Channel 2000-х, начнет транслироваться в феврале 2022 года.