Режиссером перезапуска является Дэн Мазер ("Похотливый дедушка"). Сценаристами выступили авторы шоу Saturday Night Live – Мики Дэй и Стритер Сейделл.
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Что показали в трейлере
Две первые части культовой киноленты 90-х "Один дома" пользуются большим успехом до сих пор. Однако, ролик напомнил фанатам более 3-ю, 4-ю и 5-ю части комедии. Главного героя мальчика Макса сыграет Арчи Йейтс, которого мир знает благодаря фильму Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" 2019 года.
История всем знакома: семья отправляется на каникулы в Японию, спеша забывает о мальчике. Он должен справиться со всеми хлопотами и ему придется защищать дом от воров.
"Один дома" 2021: смотрите первый трейлер
На 45-й секунде ролика зрители могут увидеть актера Девина Ретрея, сыгравшего База в оригинальном фильме.
Актерский состав
Кроме Арчи Йейтса в ленте сыграют:
- Элли Кемпер;
- Роб Делейни;
- Айслинг Би;
- Элли Маки;
- Крис Парнелл;
- Тимоти Саймонс и другие.
Реакция сети
- "Зачем, если есть оригинал, который можно просмотреть еще раз? Лучше ничего нет";
- "Я хочу продолжения с Маколеем Калкиным (как взрослого персонажа), которого жена и дети оставили дома";
- "Это похоже на плохой сиквел без Калкина";
- "Не удивлюсь, если над каждой шуткой буду смеяться".