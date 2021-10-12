Режисером перезапуску є Ден Мазер ("Хтивий дідусь"). Сценаристами стали автори шоу Saturday Night Live – Мікі Дей та Стрітер Сейделл.
Читайте також Disney зняв рімейк культового фільму 90-их "Сам удома": відома дата прем'єри
Що показали в трейлері
Дві перші частини культової кінострічки 90-х "Сам вдома" користуються неабияким успіхом до сьогодні. Однак, ролик нагадав фанатам більше 3-тю, 4-ту і 5-ту частини комедії. Головного героя хлопчика Макса зіграє Арчі Єйтс, якого світ знає завдяки фільму Тайки Вайтіті "Кролик Джоджо" 2019 року.
Історія усім знайома: сім’я вирушає на канікули до Японії, поспішаючи, забуває про хлопчика. Він має справитися з усіма клопотами і йому доведеться захищати дім від злодіїв.
"Сам удома" 2021: дивіться перший трейлер
На 45-й секунді ролику глядачі можуть побачити актора Девіна Ретрея, який зіграв База в оригінальному фільмі.
Акторський склад
Крім Арчі Єйтса у стрічці зіграють:
- Еллі Кемпер;
- Роб Делейні;
- Айслінг Бі;
- Еллі Макі;
- Кріс Парнелл;
- Тімоті Саймонс та інші.
Реакція мережі
- "Навіщо, якщо є оригінал, який можна переглянути ще раз? Краще нічого немає";
- "Я хочу продовження з Маколеєм Калкіном (як дорослого персонажа), якого дружина і діти залишили вдома";
- "Це схоже на поганий сиквел без Калкіна";
- "Не здивуюся, якщо над кожним жартом буду сміятися".