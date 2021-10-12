Режисером перезапуску є Ден Мазер ("Хтивий дідусь"). Сценаристами стали автори шоу Saturday Night Live – Мікі Дей та Стрітер Сейделл.

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Що показали в трейлері

Дві перші частини культової кінострічки 90-х "Сам вдома" користуються неабияким успіхом до сьогодні. Однак, ролик нагадав фанатам більше 3-тю, 4-ту і 5-ту частини комедії. Головного героя хлопчика Макса зіграє Арчі Єйтс, якого світ знає завдяки фільму Тайки Вайтіті "Кролик Джоджо" 2019 року.

Історія усім знайома: сім’я вирушає на канікули до Японії, поспішаючи, забуває про хлопчика. Він має справитися з усіма клопотами і йому доведеться захищати дім від злодіїв.

"Сам удома" 2021: дивіться перший трейлер

На 45-й секунді ролику глядачі можуть побачити актора Девіна Ретрея, який зіграв База в оригінальному фільмі.