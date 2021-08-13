Як повідомляє джерело, Disney + вже готова представити своє бачення історії про маленького хлопчика, який залишається сам удома на Різдво. Заява означає відродження старої франшизи 2000-их років від студії 20th Century. Світ дізнався про виробництво шостого фільму франшизи після придбання компанією Walt Disney студії 20th Century Fox і прав на всі фільми студії.
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Deadline повідомляє також, що у Disney + працюють над оновленням таких франшиз від Fox, як "Гуртом дешевше", "Ніч у музеї" і "Щоденник слабака".
Чим потішить рімейк "Сам удома"
Святковий фільм матиме назву "Сам удома: дім, милий дім" прем'єра рімейку відбудеться 12 листопада і фільм буде доступний лише на стримінговому сервісі Disney +. Сюжет фільму буде заснований на оригінальному сценарії Джона Г'юза, автора фільму з Маколеєм Калкіним "Сам вдома". Звісно, що цього разу сім'я так само залишає випадково хлопця удома на Різдво, але їде в Японію, а не Флориду (як у сюжеті оригінального фільму). Хлопчику доведеться самотужки обороняти дім від злочинців та грабіжників, якими виступить сімейна пара.
Арчі Єйтс / Фото з інстаграму Disney Plus
Головні ролі у фільмі виконають такі актори, як:
- Елізабет Клер Кемпер ("Офіс") – у ролі мами,
- Роб Делані ("Дедпул 2") – у ролі тата,
- молодий Арчі Єйтс ("Кролик Джоджо") – у ролі хлопчика.