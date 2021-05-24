Об этом информирует американский вебсайт Deadline. Disney+ в своем твиттере также сообщил эту новость.

К теме От мистера Бига и Шарлотты до Эйдана и Стива: кто сыграет в перезапуске "Секс в большом городе"

Что будет в продолжении "Фокус покус"

В сиквеле ленты "Фокус покус 2" три молодые женщины случайно вернут сестер Сандерсон в современный Салем и заставят понять, как их остановить от разрушения мира.

Сейчас людям больше, чем когда-либо, надо смеяться. Нам будет весело с этими тремя невероятными женщинами, которые воплощают персонажей из любимого фильма,

– сказала Энн Флетчер.

Режиссер добавила, что это будет кино для всех – и фанатов, кто вырос на этой ленте, и для следующего поколения зрителей.

Впервые о планах снять сиквел сообщалось еще в 2019 году.

Читайте Третий сезон "Чудотворцев" с Дэниелом Рэдклиффом: появилась дата релиза и увлекательный тизер

Сюжет первой ленты "Фокус-покус”

По сюжету фильма 1993 года сестры Сандерсон – Винифред, Мэри и Сара, – заманили к себе маленькую Эмили Бинкс, чтобы забрать ее жизнь и стать такими же молодыми. А ее брата Текера, который пытался всеми силами спасти сестру, они превратили в черного кота. Местные схватили ведьм и повесили их. Однако Винифред перед смертью произнесла заклятие-пророчество: если в ночь на Хэллоуин кто-то зажжет свечу с черным пламенем, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей, чтобы стать вечно молодыми.

Прошло 300 лет, дом сестер Сандерсон превратился в музей, в котором все осталось, как было при них, в частности, и свеча. В город переезжает семья Деннисон, один из членов которой зажигает свечу и возвращает ведьм к жизни.

"Фокус покус" 1993: смотрите трейлер