Про це інформує американський вебсайт Deadline. Disney+ у своєму твітері також повідомив цю новину.

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Що буде у продовженні "Фокус покус"

У сиквелі стрічки "Фокус покус 2" три молоді жінки випадково повернуть сестер Сандерсон до сучасного Салема і змусять зрозуміти, як їх зупинити від руйнування світу.

Зараз людям більше, ніж будь-коли, треба сміятися. Нам буде весело із цими трьома неймовірними жінками, що втілюють персонажів з улюбленого фільму,

– сказала Енн Флетчер.

Режисерка доповнила, що це буде кіно для усіх – і фанів, хто виріс на цій стрічці, і для наступного покоління глядачів.

Вперше про плани зняти сиквел повідомлялося ще у 2019 році.

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Сюжет першої стрічки “Фокус-покус”

За сюжетом фільму 1993 року, сестри Сандерсон – Вініфред, Мері та Сара – заманили до себе маленьку Емілі Бінкс, щоб забрати її життя і стати такими ж молодими. А її брата Текера, який намагався всіма силами врятувати сестру, вони перетворили на чорного кота. Місцеві схопили відьом і повісили їх. Проте Вініфред перед смертю вимовила закляття-пророцтво: якщо в ніч на Гелловін хтось запалить свічку з чорним полум’ям, то відьми встануть із могил і з’їдять усіх дітей, щоб стати вічно молодими.

Минуло 300 років, будинок сестер Сандерсон перетворився на музей, в якому все залишилося, як було при них, зокрема, і свічка. У місто переїжджає сім’я Деннісон, один із членів якої запалює свічку й повертає відьом до життя.

"Фокус покус" 1993: дивіться трейлер