Чедвику Боузману могло быть 45: самые известные фильмы с актером киновселенной Marvel

Чедвику Боузману сегодня могло бы исполниться 45 лет. Ко Дню рождения актера редакция Кино 24 подготовила материал, в котором вспомнит самые известные фильмы с талантливым актером. Некоторые из них уже вышли посмертно.

Два года назад Чедвик Боузман скончался от рака. Актер был известен по многим кассовым фильмам, однако наибольшую популярность ему принесла лента Marvel "Черная пантера". О ней и других фильмах мы расскажем вам дальше.

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Кинокарьера Чедвика Боузмана

Его карьера началась в 2000-х. Поначалу он играл только в сериалах. В 2008 году Чедвик Боузман перебрался в Лос-Анджелес. Его первые серьезные роли были в популярном сериале "Линкольн Хайтс" и полнометражном фильме "Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса". Далее последовал триллер "Пулевое ранение".

Первую главную роль Чедвик Боузман получил в 2013 году в фильме "42". Актер сыграл известного бейсболиста Джеки Робинсона. В 2014 году актер появился в главных ролях в спортивной драме "День драфта" и фильме-биографии "Путь наверх" об известном чернокожем соуле-исполнителе Джеймсе Брауне.

В 2016 году Боузмана утвердили на роль первого темнокожего супергероя Черная пантера из блокбастера Marvel "Первый мститель: Противостояние". Уже через два года он сыграл главную роль в фильме "Черная пантера". Эта роль принесла ему мировое признание и многочисленные премии: две премии MTV Movie & TV Awards, награды Гильдии киноактеров и премии NAACP Image Awards.

Самые известные фильмы Чедвика Боузмана

Черная пантера, 2018 год

– Т'Чалла / Черная Пантера

"Черная пантера": смотрите трейлер онлайн

42, 2013 год

– Джекки Робинсон

42: смотрите трейлер онлайн

Маршал, 2017 год

– Продюссер

"Маршал": смотрите трейлер онлайн

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21 мост, 2019 рік

– Андре Девис, Продюссер

"21 мост": смотрите трейлер онлайн

Джеймс Браун: Путь наверх, 2014 год

– Джеймс Браун

"Джеймс Браун: Путь наверх": смотрите трейлер онлайн

Первый мститель: Противостояние, 2016 год

– Т'Чалла / Чорная Пантера

"Первый мститель: Противостояние" смотрите трейлер онлайн

Мстители: Война бесконечности, 2018 год

– Т'Чалла / Чорная Пантера

"Мстители: Война бесконечности": смотрите трейлер онлайн