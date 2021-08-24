Официальный трейлер декабрьской премьеры от Marvel появился в сети после неприятного инцидента, который произошел накануне. В сети случайно появилось "слитое" видео нового трейлера в плохом качестве. Компания Sony Pictures, которая является дистрибьютором ленты, активно удаляла распространенное видео с неизвестных аккаунтов.

К теме "Слитый" трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой": неожиданное видео

The Hollywood Reporter назвал "Нет пути домой" самым важным фильмом в списке Sony Pictures в сотрудничестве с Marvel, который сможет конкурировать с фильмами Disney "Мстители". Кстати, предыдущая часть, "Человек-паук: Вдали от дома", стала самым кассовым фильмом Sony Pictures за всю историю компании, заработав 1 миллиард 132 миллиона долларов по всему миру.

Чем впечатлил трейлер нового фильма о Человеке-пауке

По состоянию на первую половину суток после того, как трейлер был опубликован на ютубе – видео уже посмотрели более 25 миллионов человек! В трейлере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли примут участие актеры из предыдущих фильмов о Человеке-пауке. Поклонники увидели Бенедикта Камбербэтча снова в роли Доктора Стрэнджа, который придет на помощь Питеру Паркеру.

Напомним, что в предыдущем фильме Мистерио заявил всему миру о том, что Человек-паук – это Питер Паркер. Жизнь стала невероятно некомфортной для Питера – каждый хочет с ним сфотографироваться. Похоже, что он обратится за помощью к Доктору Стрэнджу, но заклятие забвения, которое провозгласит Стивен, подействует совсем не так, как предполагалось заранее. Чем закончится непредсказуемая история киновселенной Marvel, можно будет узнать 16 декабря во всех кинотеатрах Украины.

"Человек-паук: Нет пути домой" 2021: смотрите трейлер фильма

Реакция соцсетей на долгожданный трейлер

Поклонники киновселенной Marvel были разочарованы тем, что в новой части фильма о Человеке-пауке они не увидят Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в исполнении роли Питера Паркера рядом с Томом Холландом. Пользователи социальных сетей требуют экранизацию популярного мема, где все воплощения Питера Паркера в костюмах Человека-паука показывают друг на друга пальцами.

Несмотря на всю философию мультивселенной Marvel и учитывая фильмы и сериалы (особенно ближайшие кинопремьеры), зрители надеялись на то, что персонаж Камбербэтча все-таки внесет некоторые разъяснения и исправления в сюжет. Но, судя по трейлеру, все станет еще более запутанным. Поэтому пользователь ютуба Omit Lade прокомментировал: "Мы: "Доктор Стрэндж исправит мультивселенную". Доктор Стрэндж: "Я замылю тебе глаза грязью".

Наибольшую популярность среди комментариев набрало сообщение пользователя ThatOneRandom Ginger, который с сарказмом отреагировал на официальный трейлер. Он написал, что на этот раз качество видео намного лучше, чем у того трейлера, что они выпустили раньше. Понятно, что этот комментарий относит нас к ситуации, которая произошла до премьеры трейлера – когда видео нового фильма о Человеке-пауке распространилось по сети в плохом качестве с неизвестных аккаунтов.