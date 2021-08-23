Как сообщает источник, в воскресенье, 22 августа 2021 года, неожиданно для поклонников франшизы о Человеке-пауке в сети появился видеотрейлер декабрьской премьеры нового фильма от Marvel. Компания Sony Pictures, которая отвечает за продакшн ленты сделала попытку удалить все видео, но одно – таки осталось на Reddit.

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"Человек-паук: Нет пути домой" выйдет на широкие экраны в Украине 16 декабря 2021 года.

Скандал вокруг трейлера "Человек-паук: Нет пути домой"

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" ворвался в тренды в твиттере после того, как некоторые аккаунты поделились вероятным трейлером ленты, которую создают в сотрудничестве Marvel и Sony Pictures. Стоит сказать, что компания Sony не сразу прокомментировала и отреагировала на ситуацию.

Некоторые твиты, в которых было опубликовано видео трейлера, были удалены и оспорены заявлением об авторских правах. Но The Hollywood Reporter заявил, что содержание видео оказалось законным к распространению. Сейчас компания активно удаляет копии "слитого" трейлера во всех социальных сетях, хотя его до сих пор все еще можно найти, в частности на форуме Reddit.

Несмотря на то, что само видео плохого качества, все равно можно легко уловить, что работа над многими сценами еще далеко не завершена, судя по черновым версиям спецэффектов. На кадрах поклонники увидели Доктора Стрейнджа и Тома Холланда, который в этой части франшизы вернется к роли Питера Паркера.

"Слит" трейлер "Человек-паук: Нет пути домой": смотрите видео

Добавим, что главные роли в новой части о Человеке-пауке получили такие актеры: