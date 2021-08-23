Як повідомляє джерело, у неділю, 22 серпня 2021 року, неочікувано для шанувальників франшизи про Людину-павука в мережі з'явилось відеотрейлер грудневої прем'єри нового фільму від Marvel. Компанія Sony Pictures, яка відповідає за продакшн стрічки зробила спробу видалити всі відео, але одне – таки залишилось на Reddit.

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"Людина-павук: Немає шляху додому" вийде на широкі екрани в Україні 16 грудня 2021 року.

Скандал довкола трейлера "Людина-павук: Немає шляху додому"

Фільм "Людина-павук: Немає шляху додому" увірвався в тренди у твіттері після того, як деякі акаунти поділилися ймовірним трейлером стрічки, яку створюють у співпраці Marvel та Sony Pictures. Варто сказати, що компанія Sony не відразу прокоментувала та відреагувала на ситуацію.

Деякі твіти, в яких було опубліковано відео трейлера, були видалені та оскаржені заявою про авторські права. Але The Hollywood Reporter заявив, що зміст відео виявився законним до поширення. Зараз компанія активно видаляє копії "злитого" трейлера в усіх соціальних мережах, хоч його й досі все ще можна знайти, зокрема на форумі Reddit.

Попри те, що саме відео поганої якості, все одно можна легко вловити, що робота над багатьма сценами ще далеко не завершена, судячи з чорнових версій спецефектів. На кадрах шанувальники побачили Доктора Стрейнджа та Тома Голланда, який в цій частині франшизи повернеться до ролі Пітера Паркера.

"Злитий" трейлер "Людина-павук: Немає шляху додому": дивіться відео

Додамо, що головні ролі у новій частині про Людину-павука отримали такі актори: