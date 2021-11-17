"Человек-паук: Нет пути домой": Sony показала второй полноценный трейлер фильма

Sony Pictures и Marvel выпустили полноценный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Питер Паркер с помощью Доктора Стрэнджа попытается изменить прошлое и заставить всех забыть, что он и есть Человек-паук, но столкнется с многочисленными проблемами.

Появление трейлера Sony анонсировала еще 15 ноября, но показали его только на следующий день. В новом трейлере подтверждается, что в основную временную линию – так называемый Священный таймлайн киновселенного Marvel, о котором мы узнали в сериале "Локи" – попали люди и существа из других вселенных. Все они связаны с разными версиями Человека-паука. В основном это его главные враги и злодеи.

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В трейлере можно заметить таких врагов Человека-паука:

доктор Отто Октавиус (Альфред Молина);

Электро (Джейми Фокс);

Зеленый Гоблин (Виллем Дефо);

Песчаный человек;

и Ящерица.

Кто именно исполняет роли последних до сих пор неизвестно.

Интересные моменты из трейлера

Видео неожиданно акцентирует немало внимания на антагонисте Октавиусе. Он знает, кто скрывается под маской Человека-паука, и комментирует это репликой:

Ты не Питер Паркер.

По всей вероятности, Октавиус не имеет ничего против незнакомца из другой вселенной. Однако, похоже, Октавиус не станет главным антагонистом ленты. По крайней мере, исходя из кадров финального сражения, которые можно наблюдать в трейлере, он не принимает участия.

Фильм выйдет в мировой прокат, в том числе в Украине, 16 декабря.

Также в трейлере засветился момент-отсылка к фильму с Эндрю Гарфилдом. В одной из сцен ЭмДжей (Зендея) падает с большой высоты, а Питер Паркер в костюме Паука пытается ее поймать. Это очень похоже на эпизод с Гвен Стейси – первой возлюбленной Питера Паркера из комиксов, главной героини франшизы с Гарфилдом в главной роли. Питер не успевает ее спасти, и девушка разбивается насмерть в фильме "Новый Человек-паук: Высокое напряжение".

Различные версии трейлера

С "Человек-паук: Нет пути домой" связано много утечек, от кадров до сюжетных поворотов. Еще до выхода трейлера в сети появилась неподтвержденная информация о том, что Marvel и Sony подготовили несколько разных версий ролика. Пока ориентироваться можно только на видео, которое выложили на официальных аккаунтах студий.

"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер онлайн