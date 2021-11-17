Появу трейлера Sony анонсувала ще 15 листопада, але показали його лише наступного дня. У новому трейлері підтверджується, що до основної часової лінії – так званого Священного таймлайну кіновселеного Marvel, про який ми дізналися в серіалі "Локі" – потрапили люди та істоти з інших всесвітів. Усі вони пов'язані з різними версіями Людини-павука. В основному це його головні вороги та лиходії.

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У трейлері можна помітити таких ворогів Людини-павука:

Доктор Отто Октавіус (Альфред Моліна);

Електро (Джеймі Фокс);

Зелений Гоблін (Віллем Дефо);

Піщана людина;

і Ящірка.

Хто саме виконує ролі останніх досі невідомо.

Цікаві моменти з трейлера

Відео неочікувано акцентує чимало уваги на антагоністі Октавуіусу. Він знає, хто ховається під маскою Людини-павука, і коментує це реплікою:

Ти не Пітер Паркер.

Цілком ймовірно, що Октавіус не має нічого проти незнайомця з іншого всесвіту. Однак, схоже Октавіан не стане головним антагоністом стрічки. Принаймні з кадрів фінальної битви, які можна спостерігати у трейлері, він участі не приймає.

Важливо! Фільм вийде у світовий прокат, зокрема й в Україні, 16 грудня.

Також у трейлері засвітився момент, який відсилає до фільму з Ендрю Гарфілдом. В одній зі сцен ЕмДжей (Зендея) падає з великої висоти, а Пітер Паркер у костюмі Павука намагається її зловити. Це дуже схоже на епізод з Гвен Стейсі – першої коханої Пітера Паркера з коміксів, головної героїні франшизи з Гарфілдом у головній ролі. Пітер не встигає її врятувати, і дівчина розбивається до смерті у фільмі "Нова Людина-павук: Висока напруга".

Різні версії трейлера

З "Людина-павук: Додому шляху нема" пов'язано багато витоків, від кадрів до сюжетних поворотів. Ще до виходу трейлера у мережі з'явилася непідтверджена інформація, що Marvel та Sony підготували кілька різних версій ролика. Поки що орієнтуватися можна лише на ті відео, яке виклали на офіційних акаунтах студій.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер онлайн