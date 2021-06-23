Человеком в маске оказался 27-летний Маттиа Вильярдита из северной Италии. Ему дали место в VIP-секции из-за того, что он переодевался в костюмы супергероев и посещал больных детей в больницах.

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Наконец, в конце аудиенции состоялась личная встреча супергероя с Папой Франциском, которому необычный волонтер не только подарил маску Человека-паука, но и рассказал о своей миссии, – педиатрических отделениях римской больницы имени Агостино Джемелли, куда он после общей аудиенции прибудет вместе с оркестром итальянской полиции .



Волонтер в костюме Человека-паука с Папой Франциском / Фото Reuters

"Но настоящими супергероями являются дети, которые страдают, и их родные, которые с надеждой борются, – сказал Матфия. – Я переодеваюсь в Человека-паука, чтобы вызвать улыбку у детей, находящихся в больнице. Делаю это, потому что сам имею врожденную болезнь и в течение 19 лет часто находился на госпитализации в Генуе, и мне бы понравилось, если бы тогда, когда я лежал одинокий на больничной койке, я бы увидел Человека-паука, который через окно входит в мою комнату".



Волонтер в костюме Человека-паука с детьми / Фото Reuters

Что еще известно о неожиданной паломника Маттиа Вильярдита

Маттиа Вильярдита основал сообщество единомышленников-волонтеров, которые, переодеваясь в персонажей из комиксов, приносят минуты радости в педиатрические отделения.

Впервые эту маску я надел на Рождество 4 года назад: я должен был доставить компьютер в больницу Сан-Пауло в Империи и захотел придумать что-то, чтобы развлечь детей, которые переживали то, что в свое время пережил я,

– отметил волонтер, рассказав о том, что его деятельность не прекращалась и во время карантина, осуществив более 1400 видеозвонков.