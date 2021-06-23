Людиною в масці виявився 27-річний Маттія Віллардіта з північної Італії. Йому дали місце в VIP-секції через те, що він перевдягався в костюми супергероїв і відвідував хворих дітей в лікарнях.

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Зрештою, наприкінці аудієнції відбулася особиста зустріч супергероя з Папою Франциском, якому незвичайний волонтер не лише подарував маску Людини-павука, але й розказав про свою місію, – педіатричні відділення римської лікарні імені Аґостіно Джемеллі, куди він після загальної аудієнції прибуде разом з оркестром італійської поліції.



Волонтер в костюмі Людини-павука з Папою Франциском / Фото Reuters

"Але справжніми супергероями є діти, які страждають, і їхні рідні, які з надією боряться, – сказав Маттія. – Я переодягаюся в Людину-павука, щоб викликати усмішку в дітей, які перебувають у лікарні. Роблю це, бо сам маю вроджену недугу та протягом 19 років часто перебував на госпіталізації в Ґенуї, й мені б сподобалося, якби тоді, коли перебував самотній у лікарняному ліжку, я б побачив Людину-павука, що через вікно входить до моєї кімнати".



Волонтер в костюмі Людини-павука з дітьми / Фото Reuters

Що ще відомо про несподіваного паломника Маттія Віллардіта

Маттія Віллардіна заснував спільноту однодумців-волонтерів, які, переодягаючись у персонажів з коміксів, приносять хвилини радості в педіатричні відділення.

Вперше цю маску я вдягнув на Різдво 4 роки тому: я мав доставити комп’ютер до лікарні Сан-Пауло в Імперії й захотів вигадати щось, щоб розважити дітей, які переживали те, що свого часу пережив я,

– зазначив волонтер, розповівши про те, що його діяльність не припинялася також і під час карантину, здійснивши понад 1400 відеодзвінків.