Чем поразил трейлер Uncharted: Неизведанное
В ролике нам показали, как в руки Нейтана Дрейка (Том Холланд) попадает загадочный артефакт. Со временем главный герой захочет найти клад, однако, на его пути случается много неожиданностей и препятствий. Режиссером фильма стал Колин Треворроу ("Мир Юрского периода").
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Золотой крест-ключ с экранизации Uncharted / Фото из твиттера Uncharted
Кроме этого, мы увидели, как молодой Нейтан Дрейк падает с самолета. Это сцена из Uncharted 3: Drake's Deception. И уже сразу становится понятно, что фильм будет связан с игрой, названием и именами героев, а лента расскажет совершенно новую историю, поскольку действие фильма будет происходить до событий игр.
В фильме сыграли:
- Том Холланд ("Человек-Паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности", "Человек-Паук: Вдали от дома");
- Марк Уолберг ("Трансформеры", "Планета обезьян", "Два ствола");
- Антонио Бандерас ("Дулитл").
"Uncharted: Неизведанное" 2021: украинский трейлер
Реакция сети
Поклонники изрядно заценили перевод названия, а также подчеркнули прекрасный украинский дубляж.
- "Это просто космос, а не дубляж! Я не могу не хохотать! Трейлер – аж мурашки по коже. И главное, я очень доволен кастом актеров дубляжа. Это именно то, что нужно! Драпалюк, Твердак, Кришталь – так держать, так держать!";
- "Как фанат серии, из трейлера могу судить, что это не фильм Uncharted, а скорее по мотивам. А кто хочет увидеть канонического Нейтана Дрейка смотрите фанатскую ленту 2018 года с Натаном Филлионом"Неизведанное: Удача Дрейка";
- "Йой, теперь придется все части игры снова пробежать";
- "Очень хороший перевод названия серии как "Неизведанное"! Молодцы. И классная озвучка";
- "Спасибо за нормальное название фильма!".