Чем поразил первый украинский трейлер экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

22 октября 2021 , 10:30
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Источник:

ютуб Kinomania Film Distribution

Студия Sony представила первый официальный трейлер серии игр Uncharted студии Naughty Dog с Томом Холландом и Марком Уолбергом. Ролик теперь доступен и в украинском дубляже. Одна из самых известных компьютерных игр оживет на большом экране 10 февраля 2022 года.

Чем поразил трейлер Uncharted: Неизведанное

В ролике нам показали, как в руки Нейтана Дрейка (Том Холланд) попадает загадочный артефакт. Со временем главный герой захочет найти клад, однако, на его пути случается много неожиданностей и препятствий. Режиссером фильма стал Колин Треворроу ("Мир Юрского периода").

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Золотой крест-ключ с экранизации Uncharted / Фото из твиттера Uncharted

Кроме этого, мы увидели, как молодой Нейтан Дрейк падает с самолета. Это сцена из Uncharted 3: Drake's Deception. И уже сразу становится понятно, что фильм будет связан с игрой, названием и именами героев, а лента расскажет совершенно новую историю, поскольку действие фильма будет происходить до событий игр.

В фильме сыграли:

  • Том Холланд ("Человек-Паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности", "Человек-Паук: Вдали от дома");
  • Марк Уолберг ("Трансформеры", "Планета обезьян", "Два ствола");
  • Антонио Бандерас ("Дулитл").

"Uncharted: Неизведанное" 2021: украинский трейлер

 

Реакция сети

Поклонники изрядно заценили перевод названия, а также подчеркнули прекрасный украинский дубляж.

  • "Это просто космос, а не дубляж! Я не могу не хохотать! Трейлер – аж мурашки по коже. И главное, я очень доволен кастом актеров дубляжа. Это именно то, что нужно! Драпалюк, Твердак, Кришталь – так держать, так держать!";
  • "Как фанат серии, из трейлера могу судить, что это не фильм Uncharted, а скорее по мотивам. А кто хочет увидеть канонического Нейтана Дрейка смотрите фанатскую ленту 2018 года с Натаном Филлионом"Неизведанное: Удача Дрейка";
  • "Йой, теперь придется все части игры снова пробежать";
  • "Очень хороший перевод названия серии как "Неизведанное"! Молодцы. И классная озвучка";
  • "Спасибо за нормальное название фильма!".
Автор: Наталія Гулій