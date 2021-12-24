Известно, что зрители не ожидали в ближайшее время увидеть на экранах Арми Гаммера, но с нетерпением ожидают увидеть Галь-Гадот.

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Картину сняли еще в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса не смогли ее выпустить на экраны раньше.

"Смерть на Ниле": сюжет

Интересно, что сюжет основан на одноименном романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. В центре событий – египетский шикарный отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода, который впоследствии превращается в устрашающий поиск убийцы. Сюжет по официальному синопсису немного напоминает "Ножи наголо" и "Загадочное убийство". Однако эта история разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы.

К чему привела ревность, страсть, большое количество сюжетных поворотов – узнаете после просмотра ленты. Из трейлера становится понятно, что зрителям придется поморочиться над потрясающей развязкой ленты.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Кроме Галь Гадот, Кеннета Брана и Арми Гаммера, в ленте сыграли следующие актеры:

Том Бейтман;

Аннетт Бенинг;

Рассел Брэнд;

Али Фазал;

Дон Френч;

Роуз Лесли;

Эмма Маккей;

Софи Оконедо;

Дженнифер Сондерс;

Летиша Райт.

Режиссером стал Кеннет Брана, который ранее работал над фильмом "Убийство в Восточном экспрессе".

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