Відомо, що глядачі не очікували найближчим часом побачити на еранах Армі Гаммера, але з нетерпінням чекають побачити Ґаль Ґадот.

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Картину зняли ще у 2019 році, однак, через пандемію коронавірусу, не змогли її випустити на екрани раніше.

"Смерть на Нілі": сюжет

Цікаво, що сюжет ґрунтується на однойменному романі Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро. У центрі подій – єгипетський шикарний відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава, який згодом перетворюється на страхітливий пошук убивці. Сюжет за офіційним синопсисом трохи нагадує "Ножі наголо" та "Загадкове вбивство". Однак, ця історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи.

До чого призвела ревність, пристрасть, чимала кількість сюжетних поворотів – дізнаєтеся після перегляду стрічки. З трейлеру стає зрозуміло, що глядачам доведеться морочитися над приголомшливою розв’язкою стрічки.

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Крім Ґаль Ґадот, Кеннет Брана та Армі Гаммер, у стрічці зіграли такі актори:

Том Бейтман;

Аннетт Бенінг;

Рассел Бренд;

Алі Фазал;

Дон Френч;

Роуз Леслі;

Емма Маккей;

Софі Оконедо;

Дженніфер Сондерс;

Летиція Райт.

Режисером став Кеннет Брана, який раніше працював над фільмом "Вбивство у "Східному експресі".

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