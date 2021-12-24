Чем поразит детектив "Смерть на Ниле": опубликовали остросюжетный трейлер
Источник:ютуб Kinomania Film Distribution
Kinomania Film Distribution опубликовала украинский трейлер криминальной драмы "Смерть на Ниле". Главные роли сыграли Галь Гадот, Кеннет Брана и Арми Гаммер. Релиз в украинских кинотеатрах состоится 10 февраля 2022 года.
Известно, что зрители не ожидали в ближайшее время увидеть на экранах Арми Гаммера, но с нетерпением ожидают увидеть Галь-Гадот.
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Картину сняли еще в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса не смогли ее выпустить на экраны раньше.
"Смерть на Ниле": сюжет
Интересно, что сюжет основан на одноименном романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. В центре событий – египетский шикарный отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода, который впоследствии превращается в устрашающий поиск убийцы. Сюжет по официальному синопсису немного напоминает "Ножи наголо" и "Загадочное убийство". Однако эта история разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы.
К чему привела ревность, страсть, большое количество сюжетных поворотов – узнаете после просмотра ленты. Из трейлера становится понятно, что зрителям придется поморочиться над потрясающей развязкой ленты.Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.
Кроме Галь Гадот, Кеннета Брана и Арми Гаммера, в ленте сыграли следующие актеры:
- Том Бейтман;
- Аннетт Бенинг;
- Рассел Брэнд;
- Али Фазал;
- Дон Френч;
- Роуз Лесли;
- Эмма Маккей;
- Софи Оконедо;
- Дженнифер Сондерс;
- Летиша Райт.
Режиссером стал Кеннет Брана, который ранее работал над фильмом "Убийство в Восточном экспрессе".
"Смерть на Ниле" 2022: смотрите украинский трейлер к фильму