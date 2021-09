Чем удивил мрачный черно-белый трейлер "Макбета" Джоэла Коэна

Сервис Apple TV+ и кинокомпания А24 представили первый официальный трейлер фильма "Макбет" (The Tragedy of Macbeth) Джоэла Коэна – новой киноадаптации одного из самых известных произведений Уильяма Шекспира. Мировая премьера в кинотеатрах состоится 25 декабря 2021 года.

Как известно, в главных ролях мы увидим оскароносных Фрэнсис МакДорманд ( "Земля кочевников") и Дензела Вашингтон ( "Праведник"), которые сыграют леди Макбет и лорда Макбета.

Читайте также Неожиданное появление Кейт Бланшетт и Брэдли Купера в первом трейлере "Аллее ужасов"

Чем удивил трейлер

Трейлер опубликовали за несколько дней до премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале, который состоится 24 сентября.

Мрачный черно-белый трейлер вышел за несколько дней до премьеры фильма на Нью-Йоркском кинофестивале, которая состоится в пятницу, 24 сентября. Согласно фестивальному релизу фильм "Макбет" является "смелой изобретательной визуализацией шотландской пьесы" и "страдальческим фильмом, который наблюдает, разинув рот, за печальным миром, разрушенным слепой жадностью и бездумными амбициями".

В коротком черно-белом ролике зрители могут увидеть несколько кадров: огромных черных птиц, кружащих в небе, Макбета, который идет по пустыне и напуганного леди Макбет. В трейлере звучит только одна фраза, которую произносит ведьма: By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Эта строка из трагедии Шекспира (Действие четвертое, Сцена первая) нередко используется в кинематографе, литературе и музыке, в украинском переводе Леонида Гребенки звучит так: "В мене пальці засвербіли // Щось недобре прилетіло"

"Макбет" 2021: смотрите трейлер

Что известно об экранизации одного из самых известных произведений Уильяма Шекспира

Лента "Макбет" стал режиссерским дебютом Джоэла Коэна, который до этого создавал фильмы только со своим братом Итаном.

Вместе они сняли такие проекты:

"Большой Лебовски";

"Старикам здесь не место";

"Настоящее мужество";

"Фарго" и многие другие.

Однако, летом 2021 года появилась информация, что Итан Коэн временно не будет работать в мире кинематографа, в пользу написания театральных пьес. Поэтому, Джоэл работал над "Макбет" один.

Актерский состав

Кроме Дензела Вашингтона и Фрэнсис МакДорманд, в фильме сыграли:

Кори Хокинс ( "Ходячие мертвецы") в роли шотландского вельможи Макдуфа;

Мозес Ингрэм ( "Ход Королевы") в роли Леди Макдуфа;

Брендан Глисон ( "Залечь на дно в Брюгге") в роли короля Шотландии Дункана;

Гарри Меллинг ( "Гарри Поттер") в роли сына короля Шотландии Малькольма;

Ральф Айнесон ( "Легенда о Зеленом рыцаре") в роли капитана и другие.

"Вестсайдская история" – новый взгляд на несчастную любовь "Ромео и Джульетты"

Напомним, что зимой на большие экраны выходит еще одна картина, которая переосмысливает творчество Шекспира – "Вестсайдская история", первый мюзикл в режиссерской карьере Стивена Спилберга. Этот фильм является римейком одноименного фильма и бродвейского мюзикла 1961 года, представляющий новое прочтение классического произведения о несчастной любви "Ромео и Джульетты". Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 год. В 20 веке банды, враждующих между собой, контролируют мегаполис, а также часто устраивают расправы. На фоне стычек Мария влюбляется в Тони. Пара связана с соперничающими бандами, поэтому их отношения сразу же обречены. "Вестсайдская история" выйдет 9 декабря 2021 года.