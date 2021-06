Комментируя соглашение, Стивен Спилберг отметил, что истории всегда будут интересовать людей, поэтому именно этим и занимается его компания Amblin Partners. А сотрудничество с Netflix, как сообщает источник, дает "прекрасную возможность вместе рассказывать новые истории и по-новому обращаться к аудитории".

Следует подчеркнуть, что Спилберг, как и раньше, будет продолжать выпускать фильмы для Universal Pictures по отдельному соглашению.

Amblin Partners, глобальная кино- и телестудия, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и Netflix объявили о партнерстве, которое будет охватывать несколько новых полнометражных фильмов в год,

– говорится в сообщении.

Сотрудничество между Netflix и Amblin Partners набирает обороты

Среди предыдущих кинолент, над которыми работала компания Стивена Спилберга Amblin Partners:

биографический фильм "Зеленая книга" (получил "Оскар-2019" в номинации лучший фильм)

военный фильм "1917" (победа в трех номинациях Оскара также в 2019 году).

Ранее на Netflix была выпущена картина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7) производства компании Спилберга Amblin Partners. Кроме того, известно также, что в настоящее время компании ведут подготовку к съемкам фильма "Маэстро" о дирижере и композиторе – Леонарде Бернстайне. Режиссером фильма выступит Брэдли Купер.

Netflix – один из ведущих стримингових сервисов, насчитывающий 208 миллионов пользователей в 190 странах по всему миру.