В Сети ширится первый тизер фильма "Вестсайдская история", режиссером которого стал Стивен Спилберг. Премьера ленты в Украине планируется в декабре 2021 года.

Фильм "Вестсайдская история" является римейком одноименного фильма и бродвейского мюзикла 1961 года, режиссером которого стал Стивен Спилберг. В коротком тизере, появившийся во всемирной паутине, показаны эффектные кадры из фильма.

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Опубликовали тизер "Вестсайдской истории"

В полутораминутном ролике, который набрал почти миллион просмотров, показали как романтические и трогательные кадры объятий, танцев и поцелуев, так и жестокие моменты драк. Так создатели картины только подогрели внимание перед премьерой.

В основе сюжета фильма бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты" Шекспира. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 году.

В 20 веке враждующие банды контролируют мегаполис, а также часто устраивают расправы. На фоне ссор Мария влюбляется в Тони. Пара связана с соперничающие бандами, поэтому отношения сразу же обречены.

Премьера ленты в Украине запланирована на 9 декабря 2021 года.

Главные роли в фильме сыграли:

Энсель Эльгорт;

Рейчел Зеглер;

Рита Морено;

Дэвид Альварес.

Тизер фильма "Вестсайдская история": смотрите видео онлайн