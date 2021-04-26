В сети появился первый тизер фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история"
В Сети ширится первый тизер фильма "Вестсайдская история", режиссером которого стал Стивен Спилберг. Премьера ленты в Украине планируется в декабре 2021 года.
Источник:ютуб 20th Century Studios
Фильм "Вестсайдская история" является римейком одноименного фильма и бродвейского мюзикла 1961 года, режиссером которого стал Стивен Спилберг. В коротком тизере, появившийся во всемирной паутине, показаны эффектные кадры из фильма.
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Опубликовали тизер "Вестсайдской истории"
В полутораминутном ролике, который набрал почти миллион просмотров, показали как романтические и трогательные кадры объятий, танцев и поцелуев, так и жестокие моменты драк. Так создатели картины только подогрели внимание перед премьерой.
В основе сюжета фильма бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты" Шекспира. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 году.
В 20 веке враждующие банды контролируют мегаполис, а также часто устраивают расправы. На фоне ссор Мария влюбляется в Тони. Пара связана с соперничающие бандами, поэтому отношения сразу же обречены.
Премьера ленты в Украине запланирована на 9 декабря 2021 года.
Главные роли в фильме сыграли:
- Энсель Эльгорт;
- Рейчел Зеглер;
- Рита Морено;
- Дэвид Альварес.
Тизер фильма "Вестсайдская история": смотрите видео онлайн
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