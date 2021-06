Коментуючи угоду, Стівен Спілберг зазначив, що історії завжди будуть цікавити людей, тож саме цим і займається його компанія Amblin Partners. А співпраця з Netflix, як повідомляє джерело, дає "прекрасну можливість разом розповідати нові історії і по-новому звертатися до аудиторії".

Варто підкреслити, що Спілберг, як і раніше, продовжуватиме випускати фільми для Universal Pictures за окремою угодою.

Amblin Partners, глобальна кіно- і телестудія, очолювана Стівеном Спілбергом, та Netflix оголосили про партнерство, яке буде охоплювати кілька нових повнометражних фільмів на рік,

– йдеться в повідомленні.

Співпраця між Netflix та Amblin Partners набула обертів

Серед попередніх кінострічок, над якими працювала компанія Стівена Спілберга Amblin Partners:

біографічний фільм "Зелена книга" (отримав "Оскар-2019" в номінації найкращий фільм);

воєнний фільм "1917" (перемога в трьох номінаціях Оскара також у 2019 році).

Раніше на Netflix була випущена картина "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7) виробництва компанії Спілберга Amblin Partners. Крім того, відомо також, що наразі компанії ведуть підготовку до фільмування стрічки "Маестро" про диригента та композитора – Леонарда Бернстайна. Режисером фільму виступить Бредлі Купер.

Netflix – один із провідних стримінгових сервісів, який має 208 мільйонів користувачів у 190 країнах в цілому світі.