Одним из продюсеров фильма выступил муж Бейонсе Шон Картер, более известный как рэпер Jay-Z. Режиссером стал Джеймс Сэмюэл.
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Чем заинтриговал трейлер вестерна "Тем больнее падать"
Во фрагментах из трейлера преступники устраивают побег из тюрьмы, расстреливают пастора в храме и устраивают гонки на лошадях. Нас ждет не совсем классический вестерн. По сюжету темнокожий ковбой Нейт Лав, родившийся на рабовладельческой плантации и бежавший на Дикий Запад, узнает, что его давний враг Руфус Бак убегает из-под стражи. Нейт решает выследить противника и взять правосудие в свои руки.
"Тем больнее падать" 2021: смотрите трейлер
Актеры и роли в фильме
Джонатан Рис-Майерс – Нейт Лав;
Идрис Эльба – Руфус Бак;
Зази Битц – Мэри Филдс;
Лейкит Стэнфилд – Кроуфорд Голдсби;
Делрой Линдо – Басс Ривз;
Реджина Кинг – Труди Смит;
Эди Гатеги – Билл Пикетт;
Мировая премьера вестерна Джеймса Сэмюэля состоится на Лондонском кинофестивале 6 октября. На Netflix "Горькую месть" покажут 3 ноября 2021 года.