Одним из продюсеров фильма выступил муж Бейонсе Шон Картер, более известный как рэпер Jay-Z. Режиссером стал Джеймс Сэмюэл.

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Чем заинтриговал трейлер вестерна "Тем больнее падать"

Во фрагментах из трейлера преступники устраивают побег из тюрьмы, расстреливают пастора в храме и устраивают гонки на лошадях. Нас ждет не совсем классический вестерн. По сюжету темнокожий ковбой Нейт Лав, родившийся на рабовладельческой плантации и бежавший на Дикий Запад, узнает, что его давний враг Руфус Бак убегает из-под стражи. Нейт решает выследить противника и взять правосудие в свои руки.

"Тем больнее падать" 2021: смотрите трейлер

Интересно. Саундтреком к ролику стал новый сингл My Guns Go Bang Кида Кади и Jay-Z. Лента основана на реальной истории ковбоя Нейта Лава, который жил с 1854 по 1921 год. Он стал известен благодаря победе в соревнованиях по верховой езде, борьбе с угонщиками скота и профессиональным навыкам в стрельбе.

Актеры и роли в фильме

Джонатан Рис-Майерс – Нейт Лав;

Идрис Эльба – Руфус Бак;

Зази Битц – Мэри Филдс;

Лейкит Стэнфилд – Кроуфорд Голдсби;

Делрой Линдо – Басс Ривз;

Реджина Кинг – Труди Смит;

Эди Гатеги – Билл Пикетт;

Мировая премьера вестерна Джеймса Сэмюэля состоится на Лондонском кинофестивале 6 октября. На Netflix "Горькую месть" покажут 3 ноября 2021 года.