Одним з продюсерів фільму виступив чоловік Бейонсе Шон Картер, відоміший як репер Jay-Z. Режисером став Джеймс Семюель.

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Чим заінтригував трейлер вестерну "Гірка помста"

У фрагментах з трейлеру злочинці влаштовують втечу з в'язниці, розстрілюють пастора у храмі і влаштовують перегони на конях. Нас чекає не зовсім класичний вестерн. За сюжетом темношкірий ковбой Нейт Лав, який народився на рабовласницькій плантації і втік на Дикий Захід, дізнається, що його давній ворог Руфус Бак втікає з-під варти. Нейт вирішує вистежити супротивника і взяти правосуддя у свої руки.

"Гірка помста" 2021: дивіться трейлер

Цікаво. Саундтреком до ролика став новий сингл My Guns Go Bang Кіда Каді і Jay-Z. Стрічка заснована на реальній історії ковбоя Нейта Лава, який жив з 1854 по 1921 рік. Він став відомий завдяки перемозі у змаганнях з верхової їзди, боротьбі з викрадачами худоби і професійним навичкам в стрільбі.

Актори та ролі у фільмі

Джонатан Ріс-Маєрс – Нейт Лав;

Ідріс Ельба – Руфус Бак;

Зазі Бітц – Мері Філдс;

Лейкіт Стенфілд – Кроуфорд Голдсбі;

Делрой Ліндо – Басс Рівз;

Реджина Кінг – Труді Сміт;

Еді Гатегі – Білл Пікетт;

Світова прем'єра вестерна Джеймса Семюеля відбудеться на Лондонському кінофестивалі 6 жовтня. На Netflix "Гірку помста" покажуть 3 листопада 2021 року.