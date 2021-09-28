Чутки про другу частину "Загадкового вбивства" офіційно підтвердилися. Шанувальники творчості Дженніфер Еністон та Адама Сендлера, безумовно, в захваті від новини.

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Адже, по-перше, цей комедійний детективний фільм, який зачарував багатьох, потрапив у список найпопулярніших на Netflix у 2019 році. По-друге, актори повернуться до своїх ролей, обіцяють ще більше захопливих подорожей, але менше вбивств.

На онлайн-заході "Тудум" також показали відеорозмову Дженніфер Еністон та Адама Сендлера, де вони інтригують продовженням детективу та розповідають про більш захопливий сюжет. До них приєднався Девід Спейд і відео вийшло досить кумедним. Про це повідомили Screen Rant.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер анонсували "Загадкове вбивство 2" від Netflix: дивіться кумедне відео

Який сюжет "Загадкового вбивства"

У центрі історії – Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

Цікаво. Зйомки першого фільму проходили в Італії. Картина вийшла у 2019 році і зібрала понад 31 мільйон переглядів.

"Загадкове вбивство" 2019 рік / Фото з Кіноріуму

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Що відомо про другу частину детективу

Режисером продовження стане Джеремі Гарелік. Він допрацює сценарій, який написав Джеймс Вандербільт. Про сюжет та інших акторів ми дізнаємося згодом.

Знімальний процес відбудеться на Карибах та в Парижі. Netflix планує показати фільм у 2022 році.

"Загадкове вбивство" 2019: дивіться трейлер