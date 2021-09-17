Відомо, що зйомки другого сезону серіалу "Ранкове шоу" розпочались одразу після прем'єри першого сезону 1 листопада 2019 року, але були призупинені через пандемію COVID-19.

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Чим обіцяє вразити нас другий сезон "Ранкового шоу"

Дженніфер Еністон знову виконає роль ведучої головного ранкового шоу країни – Алекс Леві, а Різ Візерспун – роль Бредлі Джексон, колегу-репортерку.

Після скандального звільнення Алекс Леві (Дженніфер Еністон) головний президент телекомпанії Корі Еллісон (Біллі Крудап) запросить героїню Еністон відновити їх співпрацю. Тож це означає, що спільні ефіри Алекс та Бредлі відновлено. Автори серіалу переписали другу частину сценарію внаслідок карантинних обмежень. Тому події в серіалі будуть також відбуватися на фоні пандемії коронавірусу. Труднощі життя суспільства, яке переживає пандемію, будуть зосереджені на висвітлення журналістських проблем, – як журналісти працюють, щоб запобігти маніпулюванню думками глядачів.

У продовженні серіалу ми побачимо таких акторів:

Джуліанна Маргуліс,

Стів Каррел,

Біллі Крудап,

Грета Лі,

Хасан Мінхадж,

Руаірі О'Коннор та інші.

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Цікаво. Перший сезон "Ранкового шоу" у 2019 році здобув премії SAG Awards та Critics' Choice Television Award.