Известно, что съемки второго сезона сериала "Утреннее шоу" начались сразу после премьеры первого сезона 1 ноября 2019 года, но были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

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Чем обещает поразить нас второй сезон "Утреннего шоу"

Дженнифер Энистон вновь исполнит роль ведущей главного утреннего шоу страны – Алекс Леви, а Риз Уизерспун – роль Брэдли Джексон, коллеги-репортерши.

После скандального увольнения Алекс Леви (Дженнифер Энистон) главный президент телекомпании Кори Эллисон (Билли Крудап) пригласит героиню Энистон возобновить их сотрудничество. Так что это означает, что совместные эфиры Алекс и Брэдли возобновлены. Авторы сериала переписали вторую часть сценария вследствие карантинных ограничений. Поэтому события в сериале будут также происходить на фоне пандемии коронавируса. Трудности жизни общества, переживающего пандемию, будут сосредоточены на освещении журналистских проблем, – как журналисты работают, чтобы предотвратить манипулирование мнениями зрителей.

В продолжении сериала мы увидим таких актеров:

Джулианна Маргулис,

Стив Каррел,

Билли Крудап,

Грета Ли,

Хасан Минхадж,

Руаири О'Коннор и другие.

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Интересно. Первый сезон "Утреннего шоу" в 2019 году получил премии SAG Awards и Critics' Choice Television Award.