Звезда сериала "Жуткие приключения Сабрины" погиб в автокатастрофе

Американский актер Ченс Пердомо умер в возрасте 27 лет в ДТП. Он был известен по ролям в сериале "Жуткие приключения Сабрины" и в фильме "Убитый своим долгом".

К тому же этот фильм принес актеру номинацию на премии BAFTA за лучшую мужскую роль. Однако, победу в ней одержал Роберт Дауни-младший за киноленту "Оппенгеймер".

Интересно Королевская награда: режиссера "Оппенгеймера" Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Что известно о гибели Ченса Пердомо

По словам менеджера кинозвезды, Пердомо разбился на мотоцикле. В то же время в ДТП, кроме актера, никто больше не пострадал. Менеджер попросил поклонников уважать выбор семьи актера не разглашать все подробности смерти Ченса.

С тяжелым сердцем мы делимся новостью о преждевременной смерти Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его страсть к искусству и ненасытный аппетит к жизни чувствовали все, кто его знал, и его тепло сохранится у тех, кого он любил больше всего,

– заявил менеджер актера.

Точное место аварии до сих пор остается загадкой. В то же время СМИ выдвигали предположение, что ДТП произошло в Лос-Анджелесе.



Ченс Пердомо погиб в ДТП / Фото из инстаграмма актера

В то же время команда сериала "Ген V", где снимался Пердомо, уже успела прокомментировать неожиданную потерю. Продюсеры отзываются об актере как об "улыбчивом, энергичном и талантливом исполнителе". К тому же команда выразила искренние соболезнования семье Пердомо.

Мы не можем полностью осознать это. Даже писать о нем в прошедшем времени не имеет смысла. Мы сочувствуем семье Ченса и скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером,

– сообщили продюсеры сериала.

Что известно о Ченсе Пердомо