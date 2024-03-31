К тому же этот фильм принес актеру номинацию на премии BAFTA за лучшую мужскую роль. Однако, победу в ней одержал Роберт Дауни-младший за киноленту "Оппенгеймер".
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Что известно о гибели Ченса Пердомо
По словам менеджера кинозвезды, Пердомо разбился на мотоцикле. В то же время в ДТП, кроме актера, никто больше не пострадал. Менеджер попросил поклонников уважать выбор семьи актера не разглашать все подробности смерти Ченса.
С тяжелым сердцем мы делимся новостью о преждевременной смерти Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его страсть к искусству и ненасытный аппетит к жизни чувствовали все, кто его знал, и его тепло сохранится у тех, кого он любил больше всего,
– заявил менеджер актера.
Точное место аварии до сих пор остается загадкой. В то же время СМИ выдвигали предположение, что ДТП произошло в Лос-Анджелесе.
Ченс Пердомо погиб в ДТП / Фото из инстаграмма актера
В то же время команда сериала "Ген V", где снимался Пердомо, уже успела прокомментировать неожиданную потерю. Продюсеры отзываются об актере как об "улыбчивом, энергичном и талантливом исполнителе". К тому же команда выразила искренние соболезнования семье Пердомо.
Мы не можем полностью осознать это. Даже писать о нем в прошедшем времени не имеет смысла. Мы сочувствуем семье Ченса и скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером,
– сообщили продюсеры сериала.
Что известно о Ченсе Пердомо
- Актер родился в Лос-Анджелесе, однако впоследствии переехал с матерью в Саутгемптон, что в Англии. Там он поступил в колледж Питера Саймондса в Винчестере.
- Ченс планировал посвятить жизнь изучению права, но вместо этого переехал в Лондон, чтобы начать свою актерскую карьеру.
- Он снимался в телевизионных шоу и короткометражных фильмах, до получения роли в сериале "Жуткие приключения Сабрины".
- Также зрители могли заметить актера в фильмах "После 2", "После. Глава 3", "После. Долго и счастливо".