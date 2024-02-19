Известно, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию в номинации "Лучший документальный фильм". Узнайте в материале полный список победителей.

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Фильмы, которые получили больше всего наград в этом году

На церемонии британской кинопремии BAFTA, состоявшейся в Лондоне 18 февраля, фильмы "Оппенгеймер" и "Бедные создания" получили больше всего наград. В частности, "Оппенгеймер" получил 7 наград из 13 номинаций, включая лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль и мужскую роль второго плана.

Фильму "Бедные создания" удалось получить 5 наград из 11 номинаций, включая признание за лучшую женскую роль, а также за костюмы, грим и прически.

К сожалению, кассовый хит "Барби" в прошлом году не получил ни одной награды, хотя был представлен в пяти категориях. Так же оставшись без признания за свои достижения остались фильмы "Убийцы цветочной полни" Мартина Скорсезе и "Маэстро" Брэдли Купера.

В то же время лента "Зона интереса", которая является совместным проектом Великобритании и Польши и рассказывает о немецком надзирателе в концлагере Аушвиц, получила три победы в восьми номинациях. Фильм выйдет в украинский прокат с 22 февраля.

"Зона интереса": смотрите онлайн трейлер фильма

Полный список победителей BAFTA-2024