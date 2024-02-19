Известно, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию в номинации "Лучший документальный фильм". Узнайте в материале полный список победителей.

Смотрите также Культовые фильмы о боксе, которые посмотрите на одном дыхании

Фильмы, которые получили больше всего наград в этом году

На церемонии британской кинопремии BAFTA, состоявшейся в Лондоне 18 февраля, фильмы "Оппенгеймер" и "Бедные создания" получили больше всего наград. В частности, "Оппенгеймер" получил 7 наград из 13 номинаций, включая лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль и мужскую роль второго плана.

Фильму "Бедные создания" удалось получить 5 наград из 11 номинаций, включая признание за лучшую женскую роль, а также за костюмы, грим и прически.

К сожалению, кассовый хит "Барби" в прошлом году не получил ни одной награды, хотя был представлен в пяти категориях. Так же оставшись без признания за свои достижения остались фильмы "Убийцы цветочной полни" Мартина Скорсезе и "Маэстро" Брэдли Купера.

В то же время лента "Зона интереса", которая является совместным проектом Великобритании и Польши и рассказывает о немецком надзирателе в концлагере Аушвиц, получила три победы в восьми номинациях. Фильм выйдет в украинский прокат с 22 февраля.

"Зона интереса": смотрите онлайн трейлер фильма

Полный список победителей BAFTA-2024

  • Лучший фильм – "Оппенгеймер"
  • Лучший британский фильм – "Зона интереса"
  • Лучший документальный фильм"20 дней в Мариуполе"
  • Лучшая актриса – Эмма Стоун "Бедные создания"
  • Лучший актер – Киллиан Мерфи "Оппенгеймер"
  • Лучший режиссер – Кристофер Нолан "Оппенгеймер"
  • Лучшая актриса второго плана – Да'Вин Джой Рэндольф "Остатки"
  • Лучший актёр второго плана – Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
  • Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – Earth Mama
  • Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения"
  • Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво"
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Зона интереса"
  • Лучший анимационный фильм – "Мальчик и цапля" (Хаяо Миядзаки)
  • Лучшая музыка к фильму – "Оппенгеймер"
  • Лучший кастинг – "Остатки"
  • Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"
  • Лучший монтаж – "Оппенгеймер"
  • Лучшая работа художника постановщика – "Бедные создания"
  • Лучший дизайн костюмов – "Бедные создания"
  • Лучший грим и причёски – "Бедные создания"
  • Лучший звук – "Зона интереса"
  • Лучшие визуальные эффекты – "Бедные создания"
  • Лучшая британская короткая анимация – "День краба"
  • Лучший британский короткий фильм – "Медуза и лобстер"
  • Лучшая новая звезда – Миа Маккенна-Брюс (из драмы "Как заниматься сексом")