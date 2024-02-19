Відомо, що український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію у номінації "Найкращий документальний фільм". Дізнайтесь в матеріалі повний список переможців.

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Фільми, які здобули найбільше нагород цього року

На церемонії британської кінопремії BAFTA, що відбулася у Лондоні 18 лютого, фільми "Оппенгеймер" та "Бідолашні створіння" здобули найбільше нагород. Зокрема, "Оппенгеймер" отримав 7 нагород з 13 номінацій, включаючи кращий фільм, режисуру, головну чоловічу роль та чоловічу роль другого плану.

Фільму "Бідолашні створіння" вдалося здобути 5 нагород з 11 номінацій, включаючи визнання за кращу жіночу роль, а також за костюми, грим та зачіски.

На жаль, касовий хіт "Барбі" минулого року не отримав жодної нагороди, хоча був представлений у п'яти категоріях. Так само залишившись без визнання за свої досягнення залишилися фільми "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе та "Маестро" Бредлі Купера.

Водночас стрічка "Зона інтересу", яка є спільним проєктом Великої Британії та Польщі та розповідає про німецького наглядача в концтаборі Аушвіц, здобула три перемоги у восьми номінаціях. Фільм вийде в український прокат з 22 лютого.

"Зона інтересу": дивіться онлайн трейлер фільму

Повний список переможців BAFTA-2024