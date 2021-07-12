В целом лента получила положительные отзывы, однако, были и те, которые считают, что фильм вряд ли войдет в историю Marvel, как один из лучших.

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"Черная вдова": что известно о фильме

По сюжету Наташа (Скарлетт Йоханссон) подавлена тягостными воспоминаниями из прошлого, которые ее охватили. Чтобы разрушить систему появления таких же убийц, как она, Черная вдова отправляется в "Красную комнату" – место прежних тренировок.

Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью (играет сестру Наташи Романовой – Елену Белову) и Рейчел Вайс (играет их "мать" Мелину) лично участвовали в большинстве экшн-сцен и сами исполнили почти все трюки для фильма.

Это первый сольный фильм с Наташей Романовой в главной роли, которую исполняет Скарлетт Йоханссон.

Это девятое появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в кинематографической вселенной Marvel. Первый раз она появилась в "Железном Человеке 2", рядом с Робертом Дауни-младшим.

Это 24 фильм из четвертой фазы Marvel.

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Что о "Черной вдове" написали топовые критики

Кинокритики, конечно, не замедлили откликнуться на фильм и вообще ленту расхвалили. Но какие минусы нашли в картине? Самое первое то, что у "Черной вдовы" простой сюжет. Что еще думают топовые критики о ленте – в материале Кино 24.

Майя Филлипс, New York Times: "Не считаю "Черную вдову" чем-то большим, чем просто фактом в истории, который не будет иметь большого значения во вселенной Marvel";

К. Остин Коллинз, Rolling Stone: "Это странный фильм: Сначала наблюдаешь за динамичным сюжетом, а потом неожиданная экспозиция, которая "срывает" все и дальше все становится очевидным";

Ричард Ропер, Chicago Sun-Times: Скарлетт Йоханссон и ее партнерша Флоренс Пью потрясающие. Но легкая история основывается на неправдоподобных поворотах сюжета и дешевых выходках мыльных опер";

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TT Stern-enzi, WXIX-TV: "Мы ждали этого два года. И оно того стоит";

Ренди Майерс, San Jose Mercury News: "Фильм стоит посмотреть на большом экране не один раз, а два";

Джо Моргенштерн, Wall Street Journal: "Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью прекрасно дополняют друг друга";

Райян Гилби, New Statesman: "Не просто собрать вместе актеров, снявшихся в таких смелых фильмах последнего десятилетия – Скарлетт Йоханссон в "Окажись в моей коже" и Флоренс Пью в "Солнцестоянии". Однако, они заслуживают лучшего, чем сняться в этом материале";

Венли Мо, News.com.au: "Черная вдова" – это баланс между семейной драмой и шпионским триллером – и является одним из самых эмоционально сильных персонажей в киновселенной Marvel";

Нелл Миноу, Movie Mom: "Боевые сцены в фильме хороши, особенно побег из тюрьмы, но они, скорее всего, заставят вас с нетерпением ждать следующих моментов с семьей;

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Кларисса Лоури, Independent: "Фильм, снятый Кейт Шортленд, это рассказ об эксплуатации молодых женщин";

Керин Джеймс, BBC Culture: "Интересный, волнующий, гладкий и динамичный фильм";

Культурный обозреватель, The Hollywood Reporter: "Черная вдова" – это "звездный автомобиль" для Йоханссон;

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