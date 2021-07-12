"Черная Вдова" показала лучшие результаты с начала пандемии

На американском кинорынке сборы ленты составили 80 миллионов долларов. Иностранные рынки дали еще 78 миллионов, а выпуск фильма в Disney Plus позволил заработать еще 60 миллионов. В США "Черная Вдова" показала лучший старт с начала пандемии.

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Согласно данным Deadline, большую часть кассы в Disney Plus также сгенерировали зрители из США. В результате "Черная Вдова" стала первым фильмом с начала пандемии, который заработал на старте только в Соединенных Штатах более 100 миллионов долларов за первые выходные.

Среди прочего фильм киностудии Marvel стартовал с рекордом в сети кинотеатров IMAX.

Совокупные сборы экранизации на крупнейших экранах за первые выходные превысили 12 миллионов долларов .

. Из этой суммы 7,2 миллиона долларов картина заработала в Северной Америке.



"Черная Вдова" бьет рекорды на старте / Фото Marvel

Кроме того, "Черная Вдова" показала третий лучший старт среди сольных фильмов по сборам, уступив место лишь "Черной Пантере" и "Капитану Марвел".

Стоит отметить, что это только начало для ленты Marvel, ведь ей еще предстоит выйти в Китае и других важных для картины рынках.

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