"Черная Вдова" показала лучшие результаты с начала пандемии
На американском кинорынке сборы ленты составили 80 миллионов долларов. Иностранные рынки дали еще 78 миллионов, а выпуск фильма в Disney Plus позволил заработать еще 60 миллионов. В США "Черная Вдова" показала лучший старт с начала пандемии.
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Согласно данным Deadline, большую часть кассы в Disney Plus также сгенерировали зрители из США. В результате "Черная Вдова" стала первым фильмом с начала пандемии, который заработал на старте только в Соединенных Штатах более 100 миллионов долларов за первые выходные.
Среди прочего фильм киностудии Marvel стартовал с рекордом в сети кинотеатров IMAX.
- Совокупные сборы экранизации на крупнейших экранах за первые выходные превысили 12 миллионов долларов.
- Из этой суммы 7,2 миллиона долларов картина заработала в Северной Америке.
"Черная Вдова" бьет рекорды на старте / Фото Marvel
Кроме того, "Черная Вдова" показала третий лучший старт среди сольных фильмов по сборам, уступив место лишь "Черной Пантере" и "Капитану Марвел".
Стоит отметить, что это только начало для ленты Marvel, ведь ей еще предстоит выйти в Китае и других важных для картины рынках.
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