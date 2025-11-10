Но однажды его боль приобретает форму – и героя начинает преследовать огромный черный ворон. 24 Канал расскажет, почему "Черное перья" – один из самых ожидаемых фильмов этой осени и его точно стоит посмотреть.

Самая сильная роль Камбербэтча за все время

Бенедикт Камбербэтч не впервые играет эмоционально сложных персонажей, но на этот раз он превзошел сам себя. Screen International пишу, об игре двукратного номинанта на Оскар так: "Блестяще. Чрезвычайно хорошо сыграно. Игра Камбербэтча в полную силу – лучшая за последние годы". В "Черном перье" Камбербэтч не демонстрирует блеск интеллекта или харизму – он показывает человека, разрушенного болью, но способного любить. Это тонкая, деликатная работа, где эмоции проживаются.

"Черное перье": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм основан на романе, покорившем 29 стран

Сценарий фильма создан по роману британского писателя Макса Портера "У печали есть крылья" (Grief Is the Thing with Feathers). Книга стала международным бестселлером, она переведена на 29 языков, а The Sunday Times включил в список "100 лучших романов XXI века". Портер создал особый мир – поэтический, сюрреалистический и глубокий, где горе становится не врагом, а собеседником. Экранизация сохранила эту атмосферу, соединив реальность с фантазией.

Символичность в истории

После смерти жены художник комиксов пытается сам воспитывать двух сыновей, но постепенно теряет связь с реальностью. Его преследует огромный ворон – существо из собственных рисунков, которое, возможно, станет для семьи не угрозой, а шансом начать все заново. Птица воплощает в себе боль и потерю, которую переживает герой, и одновременно надежду, помогая семье принять действительность и жить с ней дальше.

Режиссер-дебютант и команда, создающая гиты

"Чорное перье" – первый полнометражный игровой фильм режиссера Дилана Саутерна, известного как клипмейкер для Arctic Monkeys, Björk и Franz Ferdinand. Он также снял документальный фильм No Distance Left To Run о группе Blur, номинированный на премию Грэмми. Deadline написал, что "Чорное перье" – это нечто особенное, фантастическая визитная карточка автора.

А за производство фильма отвечают две мощные студии: SunnyMarch (соучрежденная самим Камбербэтчем, ранее работала над сериалом "Патрик Мелроуз") и Film4, известные благодаря "Бедным созданиям", "Зоне интереса" и "12 годам рабства".

Звезды за кадром

Оператором выступил Бен Фордесман ("Конец е**ого мира "*, "Любовь, ложь и кровопролитие"), а художницей-постановщицей - дважды номинированная на “Оскар” Сьюзи Дэйвис, известная по лентам "Конклав" и "Солтберн". Благодаря их работе фильм поражает атмосферой – он одновременно темный и теплый, где реальность постепенно смешивается с фантазией.

Успешный фестивальный старт

Мировая премьера "Черного перья" состоялась на фестивале "Сандэнс" – важнейшей площадке независимого кино в США. А европейская премьера прошла на Берлинале, где фильм тоже получил положительные рецензии критиков. Такой двойной старт сразу на двух событиях из "Большой пятерки" – редкость для дебютного фильма.