Але одного дня його біль набуває форми – і героя починає переслідувати величезний чорний крук. 24 Канал розповість, чому "Чорне пір'я" – один із найочікуваніших фільмів цієї осені і його точно варто подивитися.

Найсильніша роль Камбербетча за весь час

Бенедикт Камбербетч не вперше грає емоційно складних персонажів, але цього разу він перевершив сам себе. Screen International пишу, про гру дворазового номінанта на Оскар так: "Блискуче. Надзвичайно добре зіграно. Гра Камбербетча в повну силу – найкраща за останні роки". У "Чорному пір'ї" Камбербетч не демонструє блиск інтелекту чи харизму – він показує людину, зруйновану болем, але здатну любити. Це тонка, делікатна робота, де емоції проживаються.

"Чорне пір'я": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм заснований на романі, що підкорив 29 країн

Сценарій фільму створено за романом британського письменника Макса Портера "У печалі є крила" (Grief Is the Thing with Feathers). Книга стала міжнародним бестселером, її перекладено 29 мовами, а The Sunday Times включив до списку "100 найкращих романів XXI століття". Портер створив особливий світ – поетичний, сюрреалістичний і глибокий, де горе стає не ворогом, а співрозмовником. Екранізація зберегла цю атмосферу, поєднавши реальність із фантазією.

Символічність в історії

Після смерті дружини художник коміксів намагається сам виховувати двох синів, алепоступово втрачає зв'язок із реальністю. Його переслідує велетенський крук – істота з власних малюнків, яка, можливо, стане для родини не загрозою, а шансом почати все заново. Птах втілює в собі біль та втрату, яку переживає герой, та водночас надію, допомагаючи родині прийняти дійсність і жити з нею далі.

Режисер-дебютант та команда, що створює гіти

"Чорне пір'я" – перший повнометражний ігровий фільм режисера Ділана Саутерна, відомого як кліпмейкер для Arctic Monkeys, Björk і Franz Ferdinand. Він також зняв документальний фільм No Distance Left To Run про гурт Blur, номінований на премію Греммі. Deadline написав, що "Чорне пір'я" – це щось особливе, фантастична візитівка автора.

А за виробництво фільму відповідають дві потужні студії: SunnyMarch (співзаснована самим Камбербетчем, раніше працювала над серіалом "Патрік Мелроуз") та Film4, відомі завдяки "Бідолашним створінням", "Зоні інтересу" й "12 рокам рабства".

Зірки за кадром

Оператором виступив Бен Фордесман ("Кінець ї**ого світу"*, "Любов, брехня та кровопролиття"), а художницею-постановницею — двічі номінована на “Оскар” С'юзі Дейвіс, відома за стрічками "Конклав" та "Солтберн". Завдяки їхній роботі фільм вражає атмосферою – він водночас темний і теплий, де реальність поступово змішується з фантазією.

Успішний фестивальний старт

Світова прем'єра "Чорного пір'я" відбулася на фестивалі "Санденс" – найважливішому майданчику незалежного кіно у США. А європейська прем'єра пройшла на Берлінале, де фільм теж отримав схвальні рецензії критиків. Такий подвійний старт одразу на двох подіях із "Великої п'ятірки" – рідкість для дебютного фільму.